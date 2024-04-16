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UBS Fed'in faiz artırımlarına geri döneceğini öngörüyor

UBS stratejistlerine göre, güçlü ABD büyümesi ve yapışkan enflasyonun birleşimi Fed'in faiz artırımlarına geri dönme olasılığını artırıyor.

Oluşturma Tarihi 16 Nisan 2024 09:00

Son Güncelleme Tarihi 16 Nisan 2024 09:00

UBS stratejistlerine göre, güçlü ABD büyümesi ve yapışkan enflasyonun birleşimi, Fed'in faiz oranlarını düşürmek yerine yüksetmesi olasılığını artırıyor. UBS'e göre borçlanma maliyetlerini gelecek yıl %6,5'e kadar yükseltiyor.

Daha önce baz senaryosu bu yıl iki faiz indirimi yönünde olan UBS, şimdi enflasyonun Fed'in hedefini yakalayamaması, faiz artırımlarına geri dönülmesi, tahvil ve hisse senetlerinde derin bir satışın yaşanması olasılığının arttığını düşünüyor.

Jonathan Pingle ve Bhanu Baweja'nın da aralarında bulunduğu UBS stratejistleri yayanladıkları yatırmcı notunda, "Genişleme dirençli kalır ve enflasyon %2,5 veya daha yüksek bir seviyede takılıp kalırsa, FOMC'nin gelecek yılın başlarında faizleri yeniden artırmaya devam etmesi ve gelecek yılın ortalarında %6,5 Fed Fonlarına ulaşması gerçek bir risk olacaktır" dedi.

UBS, bu yıl ABD'de 275 baz puanlık indirim için agresif görüşünü şimdiden yumuşatarak sadece 50 baz puanlık indirim öngörüyor.

Stratejistler, daha fazla faiz artırımına ilişkin "iniş yok senaryosunun", gösterge getirilerin "anlamlı bir şekilde yükselmesiyle" ABD Hazine eğrisinde keskin bir düzleşmeye ve hisse senetlerinde %10-15'lik bir düşüşe yol açacağını öngörüyor.

UBS stratejistleri, "Yatırımcılar, çok sıcak çalışan bir ekonomi hakkında endişelenmenin ilk aşamalarında. Yüksek enflasyon senaryosunda hem devlet tahvillerinin satılmasını hem de kredi spreadlerinin genişlemesini bekleriz, bu da katsayılarda büyük bir düşüşe neden olur." ifadelerini de kullandılar.

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