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ABD, Binance'a milyarlarca dolarlık kara para faturası kesti

Amerika Birleşik Devletleri Adalet Bakanlığı, dünyanın en büyük kripto borsası Binance'den, şirketin kara para aklama ve dolandırıcılık da dahil olmak üzere yıllarca süren suç faaliyetlerine ilişkin devam eden soruşturmasını çözmek için 4 milyar dolar istiyor.

Oluşturma Tarihi 21 Kasım 2023 08:53

Son Güncelleme Tarihi 21 Kasım 2023 08:53

Federal savcıların, 2018'den bu yana Adalet Bakanlığı'nın hedefinde olan Binance'ten firmanın kara para aklamayı önleme politikaları ve Zhao'nun 2020'deki iç yazışmalarına ilişkin kayıtları talep ettiği iddia ediliyor.

Binance, Rusya-Ukrayna savaşının başlamasının ardından Rus kullanıcıların uluslararası yaptırımlardan kaçmasına izin verdiği iddiaları nedeniyle de Adalet Bakanlığı tarafından soruşturuluyordu.

Bloomberg News'in haberine göre anlaşma Binance'in faaliyetlerine devam etmesine olanak sağlayacak. Müzakereler, CEO Changpeng Zhao'nun ABD'de cezai suçlamalarla karşı karşıya kalması olasılığını da içeriyor. Bazı uzmanlar Zhao'nun ya da şirketin federal suçlamalar karşısında uzlaşma isteğinden şüphe duyuyor.

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