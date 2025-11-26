CANLI BORSA
ABD Senatosu, kripto piyasası düzenlemeleri için oylamaya gidiyor

Bitcoin başta olmak üzere kripto paralarda düşüş hızla sürerken, dijital paralara doping sağlayacak gelişme ABD'den geldi. Amerika Birleşik Devletleri Senatosu'nun, kripto para piyasası yapısına ilişkin kapsamlı yeni bir düzenleme yasasını Aralık ayında oylamaya hazırlandığı öğrenildi. Yasanın kabul edilmesi durumunda, kripto varlıkların Amerika’daki hukuki statüsü netleşmiş olacak.

Bitcoin başta olmak üzere küresel kripto para piyasası, son haftalarda 2 trilyon 870 milyar dolar değer kaybetti. Sarsılan kripto para piyasası için ABD'de olumlu bir gelişme yaşandı.

Amerika Birleşik Devletleri Senatosu, kripto para piyasası yapısına ilişkin kapsamlı yeni bir düzenleme yasasını Aralık ayında oylamaya hazırlandığı öğrenildi.

KRİPTO YASA TASARISI SENATODA OYLANACAK

Senato Bankacılık Komitesi Başkanı Tim Scott, Bankacılık ve Tarım Komitelerinin yıl sonuna kadar kendi kripto yasa tasarılarını onaylamayı planladığını ve tam Senato oylamasının 2026 başında gerçekleşebileceğini açıkladı. Mevcut yasa, hangi kripto varlıkların menkul kıymet, hangilerinin emtia sayılacağına karar verilmesini ve bu varlıkları düzenleyecek nihai otoritenin, SEC mi yoksa CFTC mi olacağını belirlemeyi hedefliyor.

ALIM SATIM VE SAKLAMA SÜREÇLERİ DÜZENLENECEK

Ayrıca yasa tasarısı; kripto varlıkların alım satım ve saklama süreçlerine dair açık düzenlemelerin oluşturulması, yatırımcıların korunmasının güçlendirilmesi ve yasalara uygun çalışan kripto firmalarının teşvik edilmesi gibi üç ana başlığa odaklanıyor. Tasarının hayata geçmesi, kripto sektörünün uzun süredir talep ettiği yasal netliği sağlayabilir.

