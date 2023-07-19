Kaiko'nun derlediği spot işlem hacmi verilerine göre, Binance'nin pazar payı Temmuz ortasında yıl başındaki yüzde 90 seviyesinden yüzde 73 seviyesine düştü. Aynı dönemde OKX'in pazar payı Ocak ayına göre neredeyse ikiye katlanarak yüzde 11'e yükseldi. Huobi ve Bybit de pazar paylarını sırasıyla yüzde 9 ve yüzde 7 seviyesine çıkardılar.

Kaiko'nun araştırma direktörü Clara Medalie yaptığı değerlendirmede Binance'in pazar hakimiyetinin, ABD'de CFTC ve SEC tarafından açılan davalardan etkilendiğini, bunun yarı sıra ücretsiz işlem programlarının sona ermesinin de pazar payını etkiledi.