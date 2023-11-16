Binance Tayland'da kripto borsası açacak

Binance Holdings ve Gulf Energy Development'ın ortaklığı Gulf Binance önümüzdeki yılın başlarında Tayland'da bir kripto borsası açmayı planlamasına ilişkin yapılan açıklamaya göre Gulf Binance Co., faaliyetlerine başlamak için 10 Kasım'da Tayland Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'ndan onay aldı.

Platform, halka daha geniş çapta açılmadan önce başlangıçta yalnızca davetli bir borsa olacak.

Gulf Energy Tayland'ın en büyük şirketlerinden biri. Kurucusu ve CEO'su Sarath Ratanavadi Bloomberg Milyarderler Endeksi'ne göre yaklaşık 10,6 milyar dolarlık net servetiyle ülkenin en zengin ikinci kişisi.