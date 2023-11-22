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Binance'nin yeni CEO'su Richard Teng oldu

Changpeng Zhao'nun ABD'deki bir ceza soruşturmasını çözmek için yapılan kapsamlı bir anlaşmanın parçası olarak istifa etmeyi kabul etmesinin ardından kripto borsanın yeni CEO'su olarak Richarg Teng duyuruldu.

Oluşturma Tarihi 22 Kasım 2023 08:56

Son Güncelleme Tarihi 22 Kasım 2023 08:56

Changpeng Zhao'nun istifa etmeyi kabul etmesinin ardından kripto borsanın yeni CEO'su olarak Richarg Teng duyuruldu. Teng, Binance'in 150 milyon kullanıcısına "gücü, güvenliği ve emniyeti" konusunda güven vermeye odaklanacağını ve "küresel olarak yüksek standartları korumak için" düzenleyicilerle işbirliği yapacağını söyledi.

Teng, Mayıs ayı sonlarında Binance'nin ABD dışındaki tüm bölgesel pazarların başına atanmıştı.

Batı Avustralya Üniversitesi'nden uygulamalı finans alanında yüksek lisans derecesine sahip olan bir Singapurlu olan Teng, Singapur borsasında ve Abu Dabi'nin uluslararası serbest ticaret bölgesinde üst düzey pozisyonlar bulunrdu. Ağustos 2021'de Singapur CEO'su olarak Binance'ye katıldı.

Teng, "Parlak bir gelecek sağlamak için, son otuz yıllık finansal hizmetler ve düzenleme deneyimim boyunca öğrendiğim her şeyi olağanüstü, yenilikçi ve kararlı ekibimize rehberlik etmek için kullanmayı planlıyorum" dedi.

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