Binance'nin yeni CEO'su Richard Teng oldu

Changpeng Zhao'nun istifa etmeyi kabul etmesinin ardından kripto borsanın yeni CEO'su olarak Richarg Teng duyuruldu. Teng, Binance'in 150 milyon kullanıcısına "gücü, güvenliği ve emniyeti" konusunda güven vermeye odaklanacağını ve "küresel olarak yüksek standartları korumak için" düzenleyicilerle işbirliği yapacağını söyledi.

Teng, Mayıs ayı sonlarında Binance'nin ABD dışındaki tüm bölgesel pazarların başına atanmıştı.

Batı Avustralya Üniversitesi'nden uygulamalı finans alanında yüksek lisans derecesine sahip olan bir Singapurlu olan Teng, Singapur borsasında ve Abu Dabi'nin uluslararası serbest ticaret bölgesinde üst düzey pozisyonlar bulunrdu. Ağustos 2021'de Singapur CEO'su olarak Binance'ye katıldı.

Teng, "Parlak bir gelecek sağlamak için, son otuz yıllık finansal hizmetler ve düzenleme deneyimim boyunca öğrendiğim her şeyi olağanüstü, yenilikçi ve kararlı ekibimize rehberlik etmek için kullanmayı planlıyorum" dedi.