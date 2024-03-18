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Bitcoin kayıplarını geri topladı: 68 bin doların üzerinde

Bitcoin fiyatı hafta sonu yaşanan kayıpları telafi ederek 68 bin doların üzerine geri geldi.

Oluşturma Tarihi 18 Mart 2024 08:44

Son Güncelleme Tarihi 18 Mart 2024 08:44

Fed'in yarın başlayacak ve çarşamba günü sona erecek faiz toplantısı öncesinde kripto paralarda yukarı hareket devam ediyor. Asya'da gerçekleşen işlemlerde Bitcoin fiyatı 68 bin dolanrı aştı.

Bitcoin şu sıralarda yüzde 0,76 artışla 68 bin 396 dolardan işlem görüyor.

Singapur merkezli QCP Capital, "BTC'nin 64.500 $'a kadar düşmesiyle hafta sonu hem korku hem de açgözlülükle doluydu. BTC o zamandan beri 68.000 doların üzerine çıktı ve BTC'de 'korkunun' dağıldığını ve yatırımcıların dip seviyeyi satın almaktan mutlu olduklarını gösteren yoğun BTC satışları gördük" dedi.

Bu arada, CoinGecko verilerine göre, memecoinler hafta sonu boyunca çok popülerdi ve sektörün piyasa değerini %11'lik bir kazançla 55 milyar doların üzerine çıkardı.

En çok yükselenler arasında %10,8 artışla {{SHIB}}, %30 artışla DogWifHat {{{WIF}} ve %8,5 artışla {{CORGIAI}} yer aldı.

Aynı şekilde, bu meme coin'lerin çıkarıldığı zincirlerin arkasındaki token'lar da yükselişe geçti. CoinDesk Indicies verilerine göre Solana'nın {{{SOL}}'u %10,8 artışla 205 $'a yükselirken, Avalanche'ın {{{AVAX}}'ı %15 artışla 61 $'a yükseldi.

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