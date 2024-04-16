CANLI BORSA
Anasayfa Finans Kripto Para Bitcoin yarılanması bir miktar satışa yol açabilir

Bitcoin yarılanması bir miktar satışa yol açabilir

Bitcoin satışları, sözde yarılanma tarihi yaklaştıkça belirginleşebilir ve bir miktar satışa yol açabilir.

Oluşturma Tarihi 16 Nisan 2024 08:34

Son Güncelleme Tarihi 16 Nisan 2024 08:34

Bitcoin satışları, sözde yarılanma tarihi yaklaştıkça belirginleşebilir, ancak Crypto.com borsasının başkanına göre bu olay en büyük dijital varlığın fiyatını uzun vadede destekleyecek.

Yarılanma yeni Bitcoin arzını azaltıyor ve 20 Nisan civarında gerçekleşmesi bekleniyor. Tarihsel olarak, bu durum fiyatlar için bir kuyruk rüzgarı oluşturmuştur, ancak Bitcoin'in Mart ayı ortasında rekor bir seviyeye ulaştığı göz önüne alındığında bir tekrarın olası olup olmadığı konusunda şüpheler vardır.

Crypto.com CEO'su Kris Marszalek Bloomberg TV'ye verdiği röportajda, "Bu tarihe yaklaştıkça söylentiyi satın al, haberi sat ticareti nedeniyle bir miktar satış olabilir" dedi.

Daha uzun bir süre boyunca, yarıya indirmenin "önemli bir fark" yaratacağını ve "piyasa için olumlu bir gelişme" olduğunu söyledi.

Bitcoin Singapur'da saat 12:47 itibariyle %1,5 düşüşle 62.180 $'a geriledi. ABD'deki üç aylık spot-Bitcoin borsa yatırım fonlarına girişler, token'ın geçen ay tüm zamanların zirvesi olan 73.798 $'a ulaşmasına yardımcı oldu.

Marszalek, "Bitcoin'in yarıya inmesini takip eden altı ay içinde oldukça iyi bir hareket bekliyorum," dedi.

Yarılanma, madenci olarak adlandırılan kişilerin işlemleri doğrulamak için her gün kazanabilecekleri Bitcoin miktarını 900'den 450'ye düşürecek. Madenciler süper hızlı bilgisayarlar kullanarak matematiksel bulmacaları çözerek ödül için yarışıyor.

Crypto.com'un görünümüne ilişkin olarak Marszalek, dijital varlık borsasının düşünceli bir şekilde işe alım yaptığını ve yaklaşık "birkaç yüz" açık pozisyonu olduğunu söyledi.

Platform, Marszalek'in uzun vadeli bir strateji olarak tanımladığı bir genişleme ile bu ayın sonunda Güney Koreli perakende müşterilerine hizmet sunmaya başlayacak.

Crypto.com en büyük dijital varlık borsaları arasında yer alıyor. CoinGecko rakamlarına göre, son 24 saat içinde platformdaki işlem hacmi 1,5 milyar doları aştı.

İlginizi Çekebilir
Almanya’nın en büyük federal bankasından kripto hazırlığı Almanya'nın en büyük federal bankasından kripto hazırlığı 15 Nisan 2024 12:06
New York Borsası ikinci çeyreğe zayıf başladı New York Borsası ikinci çeyreğe zayıf başladı 15 Nisan 2024 11:52
Altının gramı 2 bin 449 liradan işlem görüyor Altının gramı 2 bin 449 liradan işlem görüyor 15 Nisan 2024 11:14
Brent petrolde ’İran-İsrail’ etkisi Brent petrolde 'İran-İsrail' etkisi 15 Nisan 2024 09:38
Goldman Sachs ons altın için fiyat hedefini yükseltti Goldman Sachs ons altın için fiyat hedefini yükseltti 15 Nisan 2024 09:14
ECB üyesi faiz indirimi için Haziran ayına dikkat çekti ECB üyesi faiz indirimi için Haziran ayına dikkat çekti 15 Nisan 2024 09:11
Çin Merkez Bankası politika faizini sabit tuttu Çin Merkez Bankası politika faizini sabit tuttu 15 Nisan 2024 09:07
LME Rus metallerini sisteminden yasakladı LME Rus metallerini sisteminden yasakladı 15 Nisan 2024 09:02
Japonya’da sermaye harcamaları beklentileri aştı Japonya'da sermaye harcamaları beklentileri aştı 15 Nisan 2024 08:56
Rusya’ya yaptırımlar Şangay’ın rolünü arttıracak Rusya'ya yaptırımlar Şangay'ın rolünü arttıracak 15 Nisan 2024 08:53
Orta Doğu’daki gerginlik Asya için belirsizliği artırıyor Orta Doğu'daki gerginlik Asya için belirsizliği artırıyor 15 Nisan 2024 08:49
Fed üyesi Goolsbeee: Odak noktamız PCE verisi Fed üyesi Goolsbeee: Odak noktamız PCE verisi 15 Nisan 2024 08:41
BİST USD EURO ALTIN
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
1000 TL Ne Oldu?
GÜNLÜK HAFTALIK AYLIK YILLIK
1.002,50
%0,2503
ALTIN
1.000,00
%0
BORSA
997,85
%-0,2153
DOLAR
981,53
%-1,8466
EURO
1.282,81
%28,2813
ALTIN
1.006,34
%0,6339
BORSA
1.121,29
%12,1285
DOLAR
1.103,13
%10,3129
EURO
1.358,89
%35,8891
ALTIN
1.089,64
%8,9636
BORSA
1.132,24
%13,224
DOLAR
1.130,93
%13,0933
EURO
2.295,81
%129,5805
ALTIN
1.900,65
%90,0653
BORSA
1.734,83
%73,483
DOLAR
1.747,60
%74,7597
EURO
BİST En Aktif Hisseler