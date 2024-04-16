Bitcoin yarılanması bir miktar satışa yol açabilir

Bitcoin satışları, sözde yarılanma tarihi yaklaştıkça belirginleşebilir, ancak Crypto.com borsasının başkanına göre bu olay en büyük dijital varlığın fiyatını uzun vadede destekleyecek.

Yarılanma yeni Bitcoin arzını azaltıyor ve 20 Nisan civarında gerçekleşmesi bekleniyor. Tarihsel olarak, bu durum fiyatlar için bir kuyruk rüzgarı oluşturmuştur, ancak Bitcoin'in Mart ayı ortasında rekor bir seviyeye ulaştığı göz önüne alındığında bir tekrarın olası olup olmadığı konusunda şüpheler vardır.

Crypto.com CEO'su Kris Marszalek Bloomberg TV'ye verdiği röportajda, "Bu tarihe yaklaştıkça söylentiyi satın al, haberi sat ticareti nedeniyle bir miktar satış olabilir" dedi.

Daha uzun bir süre boyunca, yarıya indirmenin "önemli bir fark" yaratacağını ve "piyasa için olumlu bir gelişme" olduğunu söyledi.

Bitcoin Singapur'da saat 12:47 itibariyle %1,5 düşüşle 62.180 $'a geriledi. ABD'deki üç aylık spot-Bitcoin borsa yatırım fonlarına girişler, token'ın geçen ay tüm zamanların zirvesi olan 73.798 $'a ulaşmasına yardımcı oldu.

Marszalek, "Bitcoin'in yarıya inmesini takip eden altı ay içinde oldukça iyi bir hareket bekliyorum," dedi.

Yarılanma, madenci olarak adlandırılan kişilerin işlemleri doğrulamak için her gün kazanabilecekleri Bitcoin miktarını 900'den 450'ye düşürecek. Madenciler süper hızlı bilgisayarlar kullanarak matematiksel bulmacaları çözerek ödül için yarışıyor.

Crypto.com'un görünümüne ilişkin olarak Marszalek, dijital varlık borsasının düşünceli bir şekilde işe alım yaptığını ve yaklaşık "birkaç yüz" açık pozisyonu olduğunu söyledi.

Platform, Marszalek'in uzun vadeli bir strateji olarak tanımladığı bir genişleme ile bu ayın sonunda Güney Koreli perakende müşterilerine hizmet sunmaya başlayacak.

Crypto.com en büyük dijital varlık borsaları arasında yer alıyor. CoinGecko rakamlarına göre, son 24 saat içinde platformdaki işlem hacmi 1,5 milyar doları aştı.