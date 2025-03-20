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BlackRock: Resesyon Bitcoin için büyük bir katalizör olacak

BlackRock Dijital Varlıklar Küresel Başkanı Robbie Mitchnick, ABD resesyonunun Bitcoin için büyük bir katalizör olacağını açıkladı.

Oluşturma Tarihi 20 Mart 2025 09:04

Son Güncelleme Tarihi 20 Mart 2025 09:04

BlackRock Dijital Varlıklar Küresel Başkanı Robbie Mitchnick, potansiyel bir ABD resesyonunun Bitcoin'in bir sonraki boğa döngüsü için güçlü bir itici güç olarak hareket edebileceğini söyledi ve likidite enjeksiyonlarını ve mali tepkileri kilit katalizörler olarak gösterdi.

Yahoo Finance ile konuşan Mitchnick, Bitcoin'in tarihsel olarak "dijital altın" olarak algılanmasına rağmen, son fiyat hareketinin bu itibarın gerisinde kaldığını açıkladı.

Mitchnick, "Kripto piyasası, deregülasyonun ve diğer katalizörlerin ne kadar hızlı geleceğine dair beklentilerle kendini aşmış olabilir" dedi.

Mitchnick, Bitcoin'in 2024'ün sonuna doğru keskin bir yükseliş göstermesine karşın, 2025'in başlarında mütevazı ETF çıkışları ve temkinli bir havanın hakim olduğunu belirtti. Mitchnick, Bitcoin'in temel özelliklerinin - kıtlığı, merkezsizliği ve geleneksel para sistemlerinden bağımsızlığı - onu özellikle ekonomik stres dönemlerinde uzun vadeli bir koruma olarak konumlandırdığını savundu.

"Bir resesyon Bitcoin için büyük bir katalizör olacaktır" diyen Mitchnick, "Uzun likiditeye sahiptir, yani artan mali harcamalardan, açık birikiminden ve düşük faiz oranlarından faydalanır - tüm bunlar resesyon ortamının tipik özellikleridir" dedi.

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