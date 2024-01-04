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Dijital varlık yatırım ürünlerine 2,25 milyar dolar sermaye girişi görüldü

Dijital varlık yatırım ürünleri, 2023 yılında tüm yıl için 2,25 milyar ABD doları büyüklüğünde giriş gördü. Bu, verilerin tutulmaya başlandığı 2017'den bu yana görülen 3'ncü en büyük sermaye girişi oldu.

Oluşturma Tarihi 04 Ocak 2024 09:15

Son Güncelleme Tarihi 04 Ocak 2024 09:15

Coinshares tarafından derlenen verilere göre, 2023 yılında dijital varlık yatırım ürünlerine sermaye girişi, 2022'de görülen girişlerin 2,7 katına ulaşarak varlık sınıfı için dramatik bir dönüşe işaret etti.

Bitcoin, toplam girişlerin %87'sini temsil eden 1,9 milyar ABD doları tutarındaki girişle, yatırımcı duyarlılığının iyileşmesinden en büyük faydayı sağlayan varlık oldu.

Ethereum, yılı 78 milyon ABD doları ile bitirmek için girişlerde bir toparlanma gördü, ancak bu sermaye girişi yönetim altındaki toplam varlıkların sadece yüzde 0,7'sini oluşturdu. Bu arada Solana, Ethereum'daki yatırımcı isteksizliğinden faydalanarak yönetim altındaki varlıkların %20'sini temsil eden 167 milyon ABD doları tutarında giriş gördü.

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