İngiltere, kripto endüstrisi için taslak kuralları açıkladı

İngiltere, dijital varlıkların vahşi dünyasını düzenlemeye çalışırken ABD ile daha fazla işbirliğini teşvik ederek kripto para birimi endüstrisi için taslak mevzuat yayınladı.

Salı günü bir fintech etkinliğinde konuşan İngiltere Maliye Bakanı Rachel Reeves, "kripto varlıklar için kapsamlı bir düzenleyici rejim" planlarını açıkladı ve önerilerin ülkeyi "dijital varlıklarda dünya lideri" yapmayı hedefleyeceğini sözlerine ekledi.

İngiltere Hazine Bakanlığı, Reeves'in açıklamalarının ardından yaptığı açıklamada, kuralların kripto borsalarını, bayilerini ve aracılarını düzenleyici kata getireceğini ve "meşru yeniliği desteklerken kötü aktörleri çökerteceğini" söyledi.

Hazine açıklamasında, "Birleşik Krallık'ta müşterileri olan kripto firmalarının da tıpkı geleneksel finans sektöründeki firmalar gibi şeffaflık, tüketicinin korunması ve operasyonel esneklik konularında net standartları karşılaması gerekecek" denildi.

Reeves, Birleşik Krallık'ın dijital varlıkların "sorumlu" bir şekilde benimsenmesini artırmak için ABD ile düzenleyici işbirliğini derinleştirmeyi planladığını söyledi. Fintech endüstri grubu Innovate Finance'in yıllık zirvesinde katılımcılara "Birleşik Krallık'ın dijital varlıklarda dünya lideri olması için uluslararası işbirliği hayati önem taşıyor" dedi.

Kripto sektörü çalışanları, Birleşik Krallık'ın finansal hizmetler gözlemcisi olan Finansal Davranış Otoritesi'nin dijital varlık firmalarının kayıtlarını onaylama konusunda çok kısıtlayıcı olduğunu söylüyor.

FCA, İngiltere'de kara para aklama düzenlemeleri kapsamında kripto hizmetleri sunmak isteyen firmaların tescilinden sorumlu düzenleyici kurum.