Kripto para piyasası güçlü performans sergiledi

Kripto para piyasası, spot Bitcoin borsa yatırım fonlarının (ETF) onaylanması ve büyük merkez bankalarının faiz oranlarını düşürmeye başlayacağına yönelik beklentilerle ilk çeyrekte güçlü bir performans sergiledi.

AA muhabirinin derlediği bilgiye göre, merkeziyetsiz ve arzı sınırlı bir para anlayışı ile gerçek kimliği hala bilinmeyen Satoshi Nakamoto adlı bir kişi veya grup tarafından 2009'da hayata geçirilen Bitcoin'e yönelik ilgi 2024'te de devam ediyor.

Söz konusu tarihten bu yana, fiyatında yaşanan iniş çıkışlara rağmen, küresel piyasalarda önemli kazançlara ve kayıplara neden olan Bitcoin, fiyat ve piyasa hacmi bakımından bu yılın ilk çeyreğinde yukarı yönlü bir performans sergiledi.

2023'ün son çeyreğinden itibaren fiyatı yükseliş eğilimine giren Bitcoin, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'nun (SEC), 11 Bitcoin spot ETF'si başvurusunu onaylamasının ardından 14 Mart'ta 73 bin 750 dolar seviyesine çıkarak rekor kırdı.

Analiz şirketi Coinmarketcap verilerine göre, 1 Ocak itibarıyla 42 bin 200 dolardan işlem gören Bitcoin'in fiyatı, 31 Mart itibarıyla 69 bin 600 dolara yükselerek yaklaşık yüzde 70'lik artış kaydetti.

Geçen yıl yaklaşık yüzde 157 değer kazanan Bitcoin'in fiyatında, bu ay gerçekleşecek ve yeni Bitcoin arzını azaltacak yarılanma (halving) süreci de etkili oluyor.

Bitcoin dışında binlerce farklı kripto para işlem görürken, piyasa değeri bakımından 2'nci sırada yer alan Ethereum ilk çeyrekte yüzde 3 bin 500 dolara yükselerek yüzde 60'a yakın değer kazandı.

Tüm küresel kripto para piyasasının değeri ise ilk çeyrekte 1 trilyon dolar artarak 2 trilyon 660 milyar dolara çıktı.

BİTCOİN ETF'LERİ İLK DEFA ONAYLANDI

Bitcoin ve kripto para piyasasında ilk çeyrekte yaşanan yükselişin ana sebepleri arasında SEC tarafından 11 Ocak'ta onaylanan ETF'ler ön plana çıkıyor.

2021 yılında vadeli Bitcoin ETF onayının ardından, SEC'e birçok varlık yönetim şirketi, spot ETF için başvurmuştu. Onayı alan şirketler arasında en dikkati çeken yönetimi altındaki varlıkların değeri 10 trilyon dolara ulaşan BlackRock oldu.

Bitcoin ile menkul kıymet borsaları üzerinden işleme sunulan söz konusu yatırım fonları, böylelikle daha kurumsal yatırımcıların da ilgisini çekmeye başladı.

İlk çeyrekte ETF'lere yapılan yatırım tutarı yaklaşık 12 milyar doları bulurken, BlackRock ETF'ler arasında en çok yatırımı çeken kurum olarak ön plana çıktı.

BlacRock Üst Yöneticisi (CEO) Larry Fink, Fox Business'a 27 Mart'ta yaptığı açıklamada, söz konusu ilginin beklentilerini aştığını belirterek, "Bitcoin'in uzun vadeli sürdürülebilirliği konusunda oldukça iyimserim." ifadesini kullandı.

YARILANMA SÜRECİ VE FED BEKLENTİLERİNİN ETKİSİ

Başta Bitcoin olmak üzere kripto para piyasasındaki yükselişi etkileyen bir başka unsur da halving adı verilen yarılanma süreciydi.

Bitcoin'in yarılanma süreci, Bitcoin madenciliğinden elde edilen ödüllerin bu tarih itibarıyla yarıya düşmesini ifade ederken, bu durum Bitcoin madenciliğinde yarılanma süreci elde edilen ödüllerin yaklaşık yüzde 50 azalacağı anlamına geliyor. Bitcoin'in arzını toplam 21 milyonda sınırlı tutmak amacıyla yaklaşık dört yılda bir gerçekleşirken, bir sonraki Bitcoin yarılanmasının Nisan 2024'te gerçekleşmesi bekleniyor.

Analistler, en büyük kripto para biriminin arzını zorlaştırması nedeniyle sürecin Bitcoin'in fiyatını desteklediğini belirtiyor.

Fed'in faiz indirim beklentisi de Bitcoin ve diğer kripto para birimleri gibi riskli varlıkların fiyatını etkileyebilecek bir unsur olarak tanımlanıyor.

Yatırımcıların, faiz oranları düşük olduğunda daha yüksek getiri potansiyeli sunan alternatif varlıklara yönelik ilgisi arttığı görülürken, Bitcoin de riskli varlıkların yer aldığı piyasada zaman zaman ön plana çıkıyor.

KRİPTO PARALARDA DALGALANMALAR DEVAM EDECEK

Kripto para piyasası, ilk çeyrekteki güçlü performansına rağmen sıklıkla önemli değer kayıplarına da sahne oluyor.

73 bin 500 dolarla tüm zamanların en yüksek fiyatına ulaşan Bitcoin, 2 Nisan'da 65 bin doların altına inerek kısa sürede yüzde 10'dan fazla değer kaybı yaşadı.

Ülkelerde regülatörlerin kripto paraya yönelik kanunları ve mevzuatı tam anlamıyla netleştirememesi de piyasanın geleceğine ilişkin belirsizliklerin devam etmesine neden oluyor.

Uzmanlar, makroekonomik gelişmeler, regülatörler tarafında alınabilecek çeşitli kararlar ve blok-zincir başta olmak üzere teknoloji alanında yaşanacak gelişmelerin, kripto paraların 2024'ün geri kalanındaki performansında belirleyici olacağını ifade ediyor.