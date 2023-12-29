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Monex Kanadalı kripto firması 3iQ'nun çoğunluk hissesini satın alacak

Japonya merkezli aracı kurum Monex Group, Kanadalı dijital varlık yöneticisi 3iQ Digital Holdings'in çoğunluk hissesini satın alacağını söyledi.

Oluşturma Tarihi 29 Aralık 2023 09:01

Son Güncelleme Tarihi 29 Aralık 2023 09:01

Monex, Kuzey Amerika'daki borsa yatırım fonları satın alma nedeninin bir parçası olarak 3iQ'nun ilk spot Bitcoin'lerden bazılarını listeleme deneyimine atıfta bulundu.

Monex CEO'su Yuko Seimei, "Uzun vadeli stratejimiz varlık yönetimi işimizi güçlendirmektir ve 3iQ'yu grubumuza katarak, gelecekte büyümesi beklenen kurumsal yatırımcıların ve dünya çapındaki kripto varlık borsalarının kripto varlık yönetimi ihtiyaçlarını yakalayarak yüksek büyüme elde etmeyi hedefliyoruz" dedi.

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