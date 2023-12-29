Monex Kanadalı kripto firması 3iQ'nun çoğunluk hissesini satın alacak

Monex, Kuzey Amerika'daki borsa yatırım fonları satın alma nedeninin bir parçası olarak 3iQ'nun ilk spot Bitcoin'lerden bazılarını listeleme deneyimine atıfta bulundu.



Monex CEO'su Yuko Seimei, "Uzun vadeli stratejimiz varlık yönetimi işimizi güçlendirmektir ve 3iQ'yu grubumuza katarak, gelecekte büyümesi beklenen kurumsal yatırımcıların ve dünya çapındaki kripto varlık borsalarının kripto varlık yönetimi ihtiyaçlarını yakalayarak yüksek büyüme elde etmeyi hedefliyoruz" dedi.