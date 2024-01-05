SEC spot Ethereum ETF'lerini bu yıl başlatabilir

CryptoQuant'ın 4 Ocak'taki özel web semineri sırasında konuşan Bloomberg ETF analisti James Seyffart, Ether vadeli işlem ETF'lerinin Ekim 2023'te onaylanmasına atıfta bulunarak, SEC'in Emtia Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu (CFTC) ile ETF kayıt süreci boyunca Ethereum'un sınıflandırmasına itiraz etmediğini belirtti.

ABD'deki ilk Ether vadeli işlem ETF'leri 2 Ekim'de işlem için listelendi ve ProShares, VanEck, Bitwise, Valkyrie, Kelly ve Volshares dahil olmak üzere birkaç yatırım firması Chicago Board Options Exchange'de toplam dokuz fon başlattılar.

SEC'in VanEck, ARK 21Shares ve Hashdex Ethereum Spot ETF'lerine ilişkin nihai kararını Mayıs 2024'te vermesi bekleniyor.