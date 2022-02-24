Son dakika haberleri...Bitcoin başta olmak üzere kripto paralar Rusya-Ukrayna Savaşı ile tepetaklak oldu. Savaş kripto para piyasalarında deprem etkisi yarattı. Bitcoin, Ethereum, Binance Coin, Cardano ve Ripple öncülüğünde kripto paralar biranda yüzde 10'un üzerinde değer kaybetti...

SON DAKİKA HABERİ | BİTCOİN RUSYA-UKRAYNA SAVAŞI İLE SALLANDI

Rusya-Ukraya Savaşı'nın patlak vermesiyle kripto paralar ve hisse senetleri başta olmak üzere riskli varlıklar sınıfında büyük satış baskısı oluşurken, güvenli liman etiketine sahip altın yükselişe geçti.

Rusya-Ukrayna krizinden son gelişmeler piyasaların radarına girdi. Rusya'nın Doğu Ukrayna başlıklı askeri müdahalesi sonrası kript para piyasalarında adeta deprem etkisi yarattı. Bitcoin, Ethereum ve Binance Coin öncülüğünde panik satışları dalga dalga yayıldı.

Bitcoin, dün olumlu seyir göstererek 39 bin dolar bandına yükselmişti. Ajansların bildirdiği son dakika Rusya-Ukrayna Savaşı sonrası Bitcoin yüzde 10'un üzerinde değer kaybına uğrayarak 34.300 dolar seviyesinde kadar çekildi.

ETHEREUM VE DİĞER KRİPTO PARALAR İÇİN DE KAYIP BÜYÜK OLDU

En büyük hacimli ikinci kripto para olan Ethereum sabah saatlerinde savaş haberlerinin etkisiyle yüzde 13'e yakın değer kaybına uğrayarak 2300 dolara geriledi. Rusya-Ukrayna krizinin derinleşmesiyle neticesinde Ethereum'daki haftalık kayıp yüzde 20'yi aştı.

Uzmanlar, zaten aşırı oynak olan ve riskli varlık sınıfında yer alan kripto paralar konusunda kredili ve kaldıraçlı işlemlerden uzak durulması gerektiğini sık sık vurguluyor. Özellikle haber akışına aşırı duyarlı olan Bitcoin ve diğer kripto paralar, radikal haberin etkisiyle piyasa ürünlerinde en çok dalgalanan araçlar olarak dikkat çekiyor.

BİTCOİN KAÇ TL? BİTCOİN KAÇ DOLAR OLDU? İŞTE KRİPTO PARA PİYASALARINDAN CANLI RAKAMLAR...