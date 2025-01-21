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Trump'ın ilk açıklamaları Bitcoin fiyatını geriletti

Kripto paralara yönelik bir kararnamenin Donald Trump'ın ilk açıklamaları içinde olmaması Bitcoin fiyatını geriletti.

Oluşturma Tarihi 21 Ocak 2025 09:17

Son Güncelleme Tarihi 21 Ocak 2025 09:18

Kripto paralara yönelik olarak beklenen karanamenin, icra emrinin Beyaz Saray'ın Trump'ın imzaladığı ilk kararlar içinde olduğunu duyurmaması bir grup kripto yatırımcısında hayal kırıklığı yarattı.

Donald Trump, yemin töreninde yaptığı konuşmada bitcoin veya kriptodan bahsetmedi.

Trump'ın yemin töreni öncesi 109 bin doların üzerine çıkarak yeni bir rekor kıran Bitcoin fiyatı, yemin töreni sonrasında 100 bin 144 dolar seviyesine kadar geri geldi. Şu sıralarda ise 102 bin 522 dolar seviyesinde.

Daha geniş kripto piyasasında, Ether ve Solana gibi tokenler de düştü.

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