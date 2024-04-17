AMD yapay zeka özellikle çiplerini tanıttı

ABD'li çip tasarım firması Advanced Micro Devices (AMD), Nvidia gibi rakiplerine karşı yapay zekalı bilgisayar yarışında liderliği ele geçirmeye çalışırken yapay zeka özellikli bilgisayarlara güç sağlayacak yeni işlemcilerini tanıttı

Bunları iş bilgisayarları için şimdiye kadarki en güçlü çipler olarak tanımlayan AMD, dizüstü bilgisayarlar için Ryzen Pro 8040 serisi işlemcilerin ve masaüstü bilgisayarlar için Ryzen Pro 8000 serisi işlemcilerin gelişmiş 4 nanometre teknolojisi ile üretildiğini söyledi.

AMD yaptığı basın açıklamasında, bu işlemcilerin 2024 yılının ikinci çeyreğinden itibaren HP ve Lenovo gibi markaların PC modellerine güç vermesinin beklendiğini söyledi.

Bu yeni AMD çipleri, Nvidia'nın ve Intel'in yapay zekâ bilgisayarları için özel olarak tasarlanmış çiplerine karşı rekabet edecek.

Nvidia gibi AMD de kendi çiplerini üretmiyor. Bunun yerine, çiplerinin üretimini yarı iletken dökümhanelerine, özellikle de dünyanın en büyük sözleşmeli çip üreticisi Taiwan Semiconductor Manufacturing Company'ye yaptırıyor.

TSMC şu anda 3 nanometrelik çipler üretiyor ve 2025 yılında 2 nanometrelik çiplerin seri üretimine başlamayı planlıyor. Tipik olarak, daha küçük nanometre boyutu daha güçlü ve verimli çipler üretir.