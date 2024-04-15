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Apple'ın küresel iPhone sevkiyatları düştü

International Data Corporation'ın (IDC) verilerine göre Apple'ın küresel iPhone sevkiyatları %9,6 düştü.

Oluşturma Tarihi 15 Nisan 2024 09:04

Son Güncelleme Tarihi 15 Nisan 2024 09:04

International Data Corporation'ın (IDC) Pazartesi günü açıkladığı verilere göre, Apple Inc. şirketinin 2024 yılının ilk çeyreğinde dünya genelinde gerçekleştirdiği iPhone sevkiyatı yıllık bazda %9,6 oranında düştü. Bununla birlikte Apple, listedeki en çok satış yapan ikinci akıllı telefon şirketi oldu.

Akıllı telefon satışlarında ilk sırada yer alan Samsung Electronics Co.'nun küresel sevkiyatları bir önceki yıla göre %0,7 düştü. Üçüncü sırada ise Xiaomi Corporation'ın yer aldı ve küresel akıllı telefon sevkiyatları 2023'ün aynı zaman dilimine göre %33,8 arttı. Toplamda 289,4 milyon sevkiyat gerçekleşirken, bu rakam yıllık bazda %7,8 artış gösterdi.

IDC Başkan Yardımcısı Ryan Reith, "Beklendiği gibi, akıllı telefonlardaki toparlanma, en iyi markalar arasında yavaş yavaş oluşan pazar iyimserliği ile ilerlemeye devam ediyor. Apple 2023'ün sonunda zirveyi ele geçirmeyi başarırken, Samsung ilk çeyrekte lider akıllı telefon sağlayıcısı olarak kendini yeniden kanıtladı." dedi.

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