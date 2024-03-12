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BankPozitif’in aktif büyüklüğü 1,4 milyar TL’yi aştı

BankPozitif, 2023 yılının dördüncü çeyreğinde 1 milyar 413 milyon TL aktif büyüklüğe ulaştı. Banka, 2023 yılında bireysel, ticari, yatırım ve fintek bankacılığında müşterilerinin ihtiyaçlarını kesintisiz olarak karşıladı.

Oluşturma Tarihi 12 Mart 2024 14:25

Son Güncelleme Tarihi 12 Mart 2024 14:25

Mali yapısı, sermaye büyüklüğü ve uluslararası kredi derecesiyle Türkiye'nin en güçlü bankalarından bir tanesi olan BankPozitif Kredi ve Kalkınma Bankası, reel ekonomiye finansman sağlamaya devam ediyor. Şirketin 2023 yılının dördüncü çeyreğinde 1 milyar 413 milyon TL aktif büyüklüğe ulaştığı kaydedildi.

'BÜYÜME STRATEJİLERİMİZ GÜÇLÜ ŞEKİLDE İŞLİYOR'

BankPozitif Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Kork, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, 2023 yılını hedefler doğrultusunda başarılı finansal sonuçlarla geride bıraktıklarını belirterek, "Cumhuriyetimizin 100'üncü, bankamızın 25'inci yılına ulaşmanın gururuyla girdiğimiz 2023 yılında, üzerimize düşen tüm sorumlulukları yerine getirmiş bulunmaktayız. Bugüne kadar 2 milyondan fazla insanımızın hayatına dokunduk. Bu sonuçlar, bankamızın uzun vadeli gelişim, verimlilik ve büyüme stratejilerinin güçlü şekilde işlediğini ve hedeflerimize sağlam adımlarla yol aldığımızı bir kez daha ortaya koyuyor" dedi.

'TÜRKİYE EKONOMİSİNE DESTEĞİMİZ SÜRECEK'

Erkan Kork, bundan sonraki süreçte de Türkiye ekonomisine desteklerini kesintisiz bir şekilde sürdüreceklerini kaydederek, "Ülkemiz, istiklâlden istikbale giden yolda bir asrı geride bırakırken, Türkiye Yüzyılı hedeflerine odaklanmış girişimcilerin gayretiyle ekonomimizin güçlenmesine katkı sunmayı sürdüreceğiz. BankPozitif olarak, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu vizyon doğrultusunda üretime, ihracata, istihdama ve yatırıma yönelik desteğimiz sürecek; tüm sektörlerde inovatif dönüşümle yerli ve milli kalkınma stratejilerinin ülkemiz ekonomisine katkı sunması için çalışmaya devam edeceğiz" İfadelerini kullandı.

'YAPAY ZEKA İLE DAHA GENİŞ BİR MÜŞTERİ TABANINA HİZMET SUNACAĞIZ'

2024 yılında dijital dönüşüm çalışmalarına ağırlık vererek, yapay zekâ ile daha geniş bir müşteri tabanına hizmet sunmayı hedeflediklerini vurgulayan Kork, "Teknoloji yatırımlarımız ve bankacılık uygulamalarını kolaylaştıran dijital çözümlerimizle, zahmetsiz bir müşteri deneyimi sağlamak için aralıksız çalışmaya devam edeceğiz. Önümüzdeki dönemde ise üretken yapay zekâ teknolojisi odağımızda olacak. Mevcut verileri analiz etmenin ötesinde, yeni veri üreterek yeni içerik ortaya koyabilen üretken yapay zekâ ile daha geniş bir müşteri tabanına daha yüksek kalitede hizmet sunabileceğiz. Aynı zamanda çalışma arkadaşlarımızın ve yeni yeteneklerin mutlu ve üyesi olmaktan gurur duydukları kurum olmaya devam edeceğiz" dedi.

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