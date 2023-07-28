Yenilikçi ve çevreci ürünleriyle Türkiye'de enerji dönüşümüne öncülük eden Baymak, sürdürülebilir büyümesine devam ediyor. Baymak, 2023 yılının ilk altı ayında cirosunu geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 74 büyüme ile 2,2 milyar TL'ye taşıdı. İlk 6 aylık döneme ilişkin verileri değerlendiren Baymak CEO'su Ender Çolak, 2023 yılını ise yılın başında belirledikleri yüzde 50 büyüme hedefinin çok üzerine çıkarak yaklaşık 5 milyar TL ciro ile kapatmayı öngördüklerini söyledi.

Çolak "İlk yarıyı adetsel bazda, kombide yüzde 82 ve su ısıtıcıları grubunda ise yüzde 136 büyüme ile başarılı bir şekilde tamamladık. Kombi pazarı yüzde 40 büyürken Baymak, pazarın 2 katı büyüme elde etti. Pazarın çok üstünde bir büyümeden söz ediyoruz. Bu başarılı iş sonuçlarının ardında; bayilerimizin ve tüketicilerimizin gün geçtikçe artan güveni, üstün servis kalitesi ve aramıza yeni katılan bayilerimiz ile giderek daha da güçlenerek büyüyen uzman ekibimiz yer alıyor. Klima kategorisinde ise yükselen sıcaklıklara paralel olarak, ay sonu itibarıyla, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla büyümemiz yüzde 20'ye ulaşacak. Bu sene lanse ettiğimiz Baymak Elegant Plus UV'nin tüketicilerimiz tarafından beğeniyle karşılanmasının da elbette bunda payı büyük" dedi.

İklimlendirme sektörünün en önemli sorunlarının başında finansmana erişimin geldiğine işaret eden Çolak "Finansal kaynaklara erişim zorluğu yaşayan dağıtım kanallarının bu sorunun üstesinden gelmelerine destek olabilecek yeni yöntemler aranıyor. Biz de Baymak'ın yenilikçi anlayışına uygun olarak tedarikçi finansmanına aracılık etmenin yanında geliştirdiği çözümlerle KOBİ'lerin, işletmelerin finansmana hızlı erişimini sağlayan yeni nesil alacak finansmanı platformu Figopara ile iş birliği yaparak bayilerimize yeni bir finansman imkânı sunuyoruz" şeklinde konuştu.

YENİ VE DEVAM EDEN YATIRIMLARIYLA BDR THERMEA GROUP, AVRUPA'DA ENERJİ DÖNÜŞÜMÜNÜN ÖNEMLİ OYUNCULARINDAN BİRİ

Paris İklim Anlaşması, Birleşmiş Milletler tarafından ortaya konulan çeşitli yükümlülüklerin yanı sıra Avrupa Birliği'nin Yeşil Mutabakat Anlaşması gibi çok sayıda uluslararası düzenlemeyle sürdürülebilirlik konusunun günümüzde ülkelerin ve şirketlerin daha fazla gündeminde olduğuna vurgu yapan Çolak, "İklimlendirme sektöründe düşük karbon alternatiflerine olan talep yükseliyor. Avrupa'da doğal gazdan elektriğe hızlı bir geçiş yaşanırken, ana ürün olarak ısı pompası öne çıkıyor. Grubumuz BDR Thermea enerji dönüşümü ve sürdürülebilirlik alanlarındaki liderlik rolü ile ısı pompalarına, hidrojen ile uyumlu ürünlere ve hibrit çözümlere yatırım yapıyor. BDR Thermea Group, ilk yarı yılda ısı pompası kategorisinde adetsel bazda yüzde 53 büyüdü. Globalde karbon nötr akıllı çözümlere yaptığı yatırım 500 milyon Euro'ya ulaşıyor. Grup, 2019-2030 döneminde kapsam 1 ve kapsam 2 emisyonlarını 2030'a kadar yüzde 55 oranında azaltmayı taahhüt etti. Grubun önemli oyuncularından Baymak olarak, biz de buna uygun bir şekilde hareket ediyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

"AVRUPA'DA YAŞANAN ENERJİ DÖNÜŞÜMÜNE TÜRKİYE GECİKMELİ DE OLSA AYAK UYDURACAK"

BDR Thermea Group'un 250 milyon Euro'yu aşan bir yatırımla ısı pompasında liderliğe koştuğuna işaret eden Çolak, "Avrupa'da ısı pompası pazarında bir durgunluk vardı. Geçtiğimiz günlerde yayınlanan veriler Avrupa'nın resesyondan çıktığını gösteriyor. Ekonomik büyümeyle, ısı pompası pazarındaki ivme yükseliş trendine kaldığı yerden devam edecek. Avrupa'da yaşanan enerji dönüşümüne Türkiye gecikmeli olarak ayak uyduracak" dedi. Önümüzdeki 3 yıl içerisinde bu dönüşümün hızlanmaya başlayacağını belirten Çolak, 2030 yılında ülkemizde satılan ısı pompası adedinin kombiye yaklaşacağını ifade etti.

Türkiye, Avrupa'daki enerji geçişine gecikmeli olarak katılacak olsa bile, bu dönüşüme bugünden itibaren hazırlanmanın önemini vurgulayan Çolak, özellikle ısı pompasının yaygınlaştırılması için nitelikli eleman yetiştirilmesi ve mutlaka bu dönüşümü teşvik edecek yasal düzenlemelerin yapılması gerekliliğine dikkat çekti. Öte yandan geleceğin temiz yakıtı hidrojen ile yüzde 100 uyumlu kombiler için BDR Thermea Group'un Avrupa'da yürütmekte olduğu çalışmaların yanı sıra Türkiye'deki hidrojen çalışmalarına da destek vereceğini belirtti.

"BOYLER ÜRETİM KAPASİTEMİZİ ARTIRARAK 200 BİN ADETE ÇIKARTIYORUZ"

Sürdürülebilir büyümenin yanı sıra yatırımlara da hız kesmeden devam ettiklerini vurgulayan Ender Çolak, "En temel motivasyonumuz tüketicilerimizin beklenti ve ihtiyaçlarına yönelik inovatif ürünler sunarak, sürdürülebilir bir geleceği yakınlaştırmak. Baymak olarak 2023'te Ar-Ge, ürün ve hat yatırımlarımızın 15 milyon Euro'ya ulaşmasını bekliyoruz" dedi.

Avrupa'daki enerji dönüşümünün ısı pompasıyla beraber en kritik ürünlerinden olan boyler için de Türkiye'de yatırımlarına ağırlık verdiklerini ifade eden Çolak "Bu kapsamda üretime 8 milyon Euro'luk yatırım yaparak yılda 35 bin adet olan boyler üretim kapasitemizi 200 bine çıkaracağız. Böylece Türkiye olarak BDR Thermea Group'un ana boyler üreticisi konumuna geliyoruz. Buradan Avrupa'ya ciddi bir ihracat potansiyeli oluşturacağız" diye konuştu.

BAYMAK'TA SON 10 YILDA ÜRÜN ODAKLI ANLAYIŞ YERİNİ İNSAN VE SÜRDÜRÜLEBİLİR GELECEK ODAKLI YAKLAŞIMA BIRAKTI

Baymak'taki en temel dönüşümün ürün odaklı bir yapıdan insan odaklı bir yapıya geçmek olduğunu ifade eden Çolak "Geçtiğimiz günlerde 54. yaşını kutlayan Baymak, BDR Thermea Group bünyesinde yer aldığı son 10 yıl içerisinde sürdürülebilir gelecek odaklı bir yapıya geçerek müşteri deneyiminin en önemli markası haline geldi" dedi.

Çolak "Baymak için 2013, değişimin ve dönüşümün başladığı yıl oldu. Geride bıraktığımız 10 yılda pek çok başarı hikayesi yazdık. Tamamen BDR Thermea Group şirketi olduğumuz 2013 yılında, yoğuşmalı kazanda Lectus kazan ile pazar lideri konumuna yükseldik. Ertesi yıl Baymak, BDR Thermea Group şirketleri arasında 'Yalın Üretim' konusunda 'Excellence Awards' birincilik ödülüne layık görüldü. 2018 yılından bu yana BDR Thermea Group'un en hızlı büyüyen şirketlerinden birisiyiz. 2021 yılında sektörümüzün ilk 'Dijital Dönüşüm Ofisi'ni kurarak iklimlendirme sektöründe dijital dönüşüme de öncülük ettiğimizi söyleyebilirim. Türkiye'nin hidrojen ve doğal gaz enerjisiyle çalışan ilk kombisi Lunatec'i tüketicilerimizle buluşturduk. Türkiye, BDR Thermea Group'un Ar-Ge teknolojisiyle üretilen Lunatec kombilerin üretimi üssü oldu ve ihracatını yapıyoruz. Trendlerin her zaman yakından takipçisi olup değişime liderlik eden bir şirket olarak Dolce Vita markalı ürünlerimizle e-pazar yerlerinde mağazalarımızı açtık" şeklinde konuştu.

İşveren markası olma yolunda da önemli gelişmeler kaydedildiğini ifade eden Çolak, "Bu dönemde Baymak'ın insan kaynakları stratejisini de 'Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları' doğrultusunda yeniden şekillendirdik. Kadın çalışan oranımızı yüzde 42'ye çıkarttık ki sanayi söz konusu olduğunda bu oranın oldukça yüksek olduğunu söyleyebiliriz. 2025 yılına kadar kadın çalışan sayımızı yüzde 25 artırmayı hedefliyoruz. Baymak Akademi kapsamında 30 binin üzerinde kişiye yaklaşık 100 bin saat mesleki eğitim verdik. Ayrıca tüm paydaşlarımıza 'Sürdürülebilirliğe Giriş ve Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları Eğitimi' gerçekleştirdik. Çalışanlarımızla birlikte ofislerimizde yeşil dönüşümü başlattık ve özverili çalışmalar sonucunda 'LEED Gold Sertifikası'na sahip olduk. 'İşimiz Dünyayı Anlamak' diyerek başladığımız 'Baymak Sürdürülebilirlik Sözlüğü' ses getirdi. Sürdürülebilirlik ile ilgili temel kavramları ve terimleri, herkesin anlayabileceği yalın bir dille derlediğimiz sözlüğümüzde yer alan kelimeleri 5 Haziran Dünya Çevre Günü'nden bu yana gazete, televizyon, radyo, internet gibi mecralar aracılığıyla olabildiğince geniş kitlelere ulaştırarak; kaynakların doğru kullanımı, teknolojik gelişmeler, kurumsal değişimler, çevresel ihtiyaçlar gibi pek çok konuya dair farkındalığı artırmayı hedefliyoruz."

MÜŞTERİ MEMNUNİYETİNİ 5'İNCİ KEZ ÖDÜLLE TAÇLANDIRDI

Mükemmel müşteri deneyimini temel ilkelerinden biri olarak benimsediklerini ifade eden Çolak, sözlerine şöyle devam etti: "Bunu sürekli vurguluyorum çünkü çok önemli olduğunu düşünüyorum. Ürünlerin yanı sıra aslında sistemler de burada ön plana çıkıyor. Biz artık işimizin odağına teknolojiyi aldığımız için yepyeni sistemler tasarladık. Yapay zekâ destekli programlar kullanarak müşteri deneyimi sürecini bambaşka bir şekilde yönetiyoruz. Tüketicilerimizi anlama, dinleme, geri bildirimlerinden haberdar olma ve eksiksiz hizmet sunma hedefiyle kullandığımız yapay zekâ teknolojisi verilerine göre; müşterilerimizin ve bayilerimizin Baymak'a güveninde son 10 yılda büyük artış söz konusu.

Her gün düzenli bir şekilde Türkiye'nin dört bir yanına yayılmış 300'ün üzerinde yetkili servisimize ek olarak 1.000'in üzerinde teknik personelimiz ile sunduğumuz hızlı ve kaliteli servis sayesinde Baymak olarak henüz bu ay bitmeden geçen yılın aynı dönemine kıyasla 5 kat daha fazla montaj gerçekleştirdik. Müşteri deneyimini hızlandırmak ve iyileştirmek için satış sonrası süreçlerimizi de dijitalleştiriyoruz. Aktif olarak kullandığımız çağrı merkezi altyapımızda da yaptığımız iyileştirmeler doğrultusunda müşteri taleplerimizin yüzde 52'sini dijital yolla alıyoruz. Bunca emeğin tüketicilerimiz nezdinde teveccüh ile karşılandığını görmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Üst üste beş yıldır A.C.E. Awards'da ısı sistemleri kategorisinde irtibat hızı, şikâyeti çözüm hızı, sonuçtan memnuniyet ve teşekkür oranlarındaki başarımızla ilk sıraya yerleştik ve 'Diamond' ödülün sahibiyiz. 'İşimiz Sizi Anlamak' mottomuzu sözde bırakmayıp ürünlerimiz ve hizmetlerimizle müşteri memnuniyetini en üst seviyede tutmak için çalışmalarımızı sürdüreceğiz."