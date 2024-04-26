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Bizim Yağ ve SuperFresh’ten herkes için erişilebilir mutfak deneyimi

Türkiye’nin taze dondurulmuş gıda ve yağ pazarının lider şirketi Kerevitaş çatısı altında faaliyet gösteren Bizim Yağ ve SuperFresh herkes için erişilebilir markalar olma hedefiyle yeni bir iş birliğine adım attı. Bizim Yağ’ın en sevilen tarifleri ve SuperFresh’in ürün içerikleri ile pişirme yöntemleri BlindLook uygulaması üzerinden görme engellilerin erişimine sunuldu.

Oluşturma Tarihi 26 Nisan 2024 13:19

Son Güncelleme Tarihi 26 Nisan 2024 13:19

Türkiye'nin taze dondurulmuş gıda ve yağ pazarının lider şirketi Kerevitaş markalarından Bizim Yağ ve SuperFresh, görme engelli bireyler için yapay zeka destekli çözümler üreten BlindLook ile yeni bir iş birliğine başladı. Bu iş birliği kapsamında Bizim Yağ'ın YouTube'da yaklaşık 600 bin aboneye sahip olan "Hamur Bizim İşimiz" kanalındaki en çok izlenen tariflerinin yanı sıra SuperFresh ürünlerine ilişkin içerikler ve pişirme yöntemleri de, BlindLook uygulaması üzerinden görme engelli kullanıcıların erişimine açıldı. Hayata geçirilen bu iş birliği sayesinde yapay zeka ve ses odaklı teknolojiler kullanılarak görme engelli bireylerin yemek yapma deneyimini kolaylaştırmak amaçlandı. Bizim Yağ ve SuperFresh kapsayıcılık konusunda attığı öncü adımlarla BlindLook tarafından görme engelliler için yenilikçi ve erişilebilir uygulamalar geliştiren markalara verilen "EyeBrand" (Görme Engelliler İçin Marka) ünvanını kendi kategorilerinde ilk markalar olarak almaya hak kazandı.

GÜLİZAR ÖCAL: SUPERFRESH VE BİZİM YAĞ ÜRÜNLERİNİ HERKES İÇİN ERİŞİLEBİLİR KILMAYI HEDEFLİYORUZ

Kerevitaş CMO'su Gülizar Öcal, kapsayıcılık ve erişilebilirlik hedefiyle yenilikçi projeleri hayata geçirmeye devam ettiklerini ifade ederek "Türkiye'nin lider dondurulmuş gıda ve yağ şirketi olarak, kapsayıcılıkta da öncü olmayı hedefliyoruz. Bu kapsamda SuperFresh ile 7.5 milyon, Bizim Yağ ile 11 milyon olmak üzere yılda toplamda 18.5 milyon haneye ulaşan Kerevitaş markalarının mutfaklara kattığı lezzet ve pratikliğin herkes için erişilebilir olmasına önem veriyoruz. BlindLook ile başladığımız yeni iş birliği ile kendi kategorilerinde lider olan markalarımız Bizim Yağ ve SuperFresh'in tarif ve içeriklerini yapay zeka ve teknoloji sayesinde görme engelli tüketicilerimizin erişimine açtık. Bu uygulamayla kendi kategorilerinde ilk olarak EyeBrand" (Görme Engelliler İçin Marka) ünvanını alan markalarımızın diğer kurumlara da ilham olmasını diliyorum." dedi.

SADRİYE GÖRECE: ERİŞİLEBİLİRLİK VE KAPSAYICILIK, HAYATIN HER ALANINDA ÖNCELİKLİ OLMALI

BlindLook kurucu ortağı Sadriye Görece de "BlindLook olarak, erişilebilirliğin ve kapsayıcılığın, hayatın her alanında öncelikli olması gerektiğine inanıyoruz. Bu anlayış doğrultusunda ürün ve hizmetlerini teknolojimizle kapsayıcı hale getiren markaları EyeBrand ağımıza dahil ediyoruz. Kerevitaş'ın lider markaları Bizim Yağ ve SuperFresh'in de bu sorumluluk anlayışıyla bizlere destek olması ve EyeBrand ağımıza dahil olması mutluluk verici. Eşit ve özgür dünya hayalimizi gerçekleştirme yolunda bizimle birlikte yürüdüğü için Kerevitaş ve markalarına çok teşekkür ederiz." dedi.

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