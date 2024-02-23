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CANİK, milli uçaksavarlarını Almanya'da sergileyecek

CANiK, uçaksavar ailesinin üç jenerasyonunu Almanya'da sergilemeye hazırlanıyor. CANİK Yönetim Kurulu Üyesi Didem Aral, "CANiK olarak dünyada savunma sanayisi alanında gücünü kanıtlayan Türkiye'nin, ihracattaki başarılarına yenilerini eklemek üzere çalışmalarımıza devam ediyoruz" dedi.

Oluşturma Tarihi 23 Şubat 2024 13:23

Son Güncelleme Tarihi 23 Şubat 2024 13:23

Samsun Yurt Savunma (SYS) şirketi bünyesinde faaliyet gösteren ateşli silah üreticisi CANiK, uçaksavar ailesinin üç jenerasyonunu Almanya'da sergilemeye hazırlanıyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, 2024 yılı ihracat rotasına ABD ve Suudi Arabistan'daki fuarlara katılarak çıkan dünyanın önde gelen hafif ve orta kalibre silah üreticisi CANİK, bu kez Almanya'da iki fuara katılarak ürünlerini tanıtacak.

Almanya'nın Nürnberg kentinde 26-28 Şubat tarihlerinde düzenlenecek ENFORCE TAC Savunma ve Güvenlik Ekipmanları Fuarı'nda CANiK, dünya çapında ses getiren ürünlerini Avrupa pazarında sergileyecek. Kolluk kuvvetleri ve silahlı kuvvetlere yönelik gerçekleşecek etkinlikte, milli uçaksavar CANiK M2 QCB'nin yanı sıra daha ileri özelliklerle donatılan CANiK M2F ve CANiK M3'ün yer aldığı üç jenerasyondan ağır makineli tüfek ailesi, Avrupa'da ilk kez bir arada gösterilecek. Orta kalibre top sistemleri alanında yeni ürünler de fuarda ziyaretçilerin beğenisine sunulacak.

CANİK, Almanya'da 29 Şubat-3 Mart tarihleri arasında gerçekleştirilecek Avrupa'nın en büyük atıcılık, avcılık ve outdoor fuarlarından IWA OutdoorClassics 2024'te de yerini alacak. Şirket, geçen ay ABD'deki tanıtımında büyük ses getiren, başta Hollywood yapımları olmak üzere tüm sektörün dikkatini üzerine çeken yeni özel tasarım tabancası CANiK TTI Combat ile ödüllü tabancaları, optikleri, aksesuar ve askeri tekstil ürünlerini burada sergileyecek.

CANiK, bu iki fuarla, Almanya'da toplam 7 gün sürecek bir tanıtım turu gerçekleştirecek.

"50'NİN ÜZERİNDE ÜRÜNÜ TANITACAĞIZ"

Açıklamada görüşlerine yer verilen CANiK Yönetim Kurulu Üyesi Didem Aral, katılacakları fuarların öneminden bahsederek, "CANiK olarak dünyada savunma sanayisi alanında gücünü kanıtlayan Türkiye'nin, ihracattaki başarılarına yenilerini eklemek üzere çalışmalarımıza devam ediyoruz. Kolluk kuvvetlerine yönelik Avrupa'nın en prestijli fuarlarından ENFORCE TAC ve Avrupa'nın en büyük avcılık ve atıcılık fuarı IWA kapsamında 50'nin üzerinde ürünümüzü, Avrupalı paydaşlarımız için sergileyeceğiz." ifadelerini kullandı.

2024 ihracat hedefleri doğrultusunda emin adımlarla ilerlediklerini belirten Aral, "CANiK olarak sadece B2G değil, aynı zamanda B2B ve B2C'de de geleceğin teknolojilerini üreten bir şirket olarak sektöre yön veren olmayı sürdürüyoruz. 2024 yılında CANiK Europe şirketimizin Fransa merkezli kurulmasıyla, Avrupa pazarında yeni iş ortakları bulacağız ve ABD'de olduğu gibi bu pazarda da tüm satışlarımızı bundan sonra kendi organizasyonumuz üzerinden yapacağız." değerlendirmesinde bulundu.

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