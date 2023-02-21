Sky News'un haberine göre Londra merkezli ticaret hukuku şirketi Harcus Parker, işletmelerin kredi kartı veya banka kartı ile ödeme kabulü için bankalara ödedikleri ücretler nedeniyle Mastercard ve Visa'ya karşı dava açmaya hazırlanıyor.

İngiltere tarihinin en büyük tazminat davalarından biri olması beklenen bu davanın dilekçesi Rekabet Temyiz Mahkemesi'ne (CAT) sunulacak.

Harcus Parker'ın sunacağı dava dilekçesinde işletmelerin bankalara ödedikleri ücret miktarının piyasa güçleri tarafından değil de Mastercard ve Visa'nın kendileri tarafından belirlendiğini öne süreceği ifade ediliyor.

Harcus Parken davanın büyüklüğü konusundoa yorum yapmasa da minimum 7,5 milyar GBP olması beklenen tazminat talebinin iki katına çıkabileceği de belirtiliyor.