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Morgan Stanley ve Bank of America bilançolarını açıkladı

ABD'nin büyük bankalarından Morgan Stanley'nin net karı bu yılın ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 14,4 artarken, Bank of America'nın net karı aynı dönemde yüzde 18 azaldı.

Oluşturma Tarihi 16 Nisan 2024 16:31

Son Güncelleme Tarihi 16 Nisan 2024 16:31

ABD'li yatırım bankalarından Morgan Stanley ve Bank of America, Ocak-Mart dönemine ilişkin bilançolarını açıkladı. Morgan Stanley'den yapılan açıklamaya göre, bankanın bu yılın ilk çeyreğindeki net karı, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 14,4 artarak 3,4 milyar dolara çıktı. Şirket, 2023'ün ilk çeyreğinde 3 milyar dolar net kar elde etmişti.

Kurumun geçen yılın ilk çeyreğinde 1,70 dolar olan hisse başına karı, bu yılın aynı döneminde 2,02 dolar oldu.

Morgan Stanley'nin bu yılın ilk çeyreğindeki geliri ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,1 artarak 15,1 milyar dolara çıktı. Bankanın geliri, 2023'ün ilk çeyreğinde 14,5 milyar dolar olarak kaydedilmişti.

Bank of America'dan yapılan açıklamaya göre, bankanın yılın ilk çeyreğindeki net karı faiz gelirlerindeki düşüşün etkisiyle geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 18 azalarak 6,7 milyar dolara indi. Banka, 2023'ün ilk çeyreğinde 8,2 milyar dolarlık net kar açıklamıştı.

Kurumun hisse başına karı ise bu yılın ilk çeyreğinde 0,76 sente düştü. Bankanın hisse başına karı, 2023'nin aynı döneminde 0,94 sent olarak gerçekleşmişti.

Bankanın bu yılın ilk çeyreğindeki geliri ise geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 2 azalarak 25,8 milyar dolara geriledi. Banka, 2023'ün aynı döneminde 26,26 milyar dolar gelir elde etmişti.

Bankanın net faiz geliri ise ilk çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 3 azalarak 14 milyar dolara geriledi.

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