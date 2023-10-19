Netflix beklentilerin üzerinde kar elde etti

Şirket, hisse başına 3,73 dolar kar açıkladı ve bu rakam, şirketin 3,10 dolar hisse başına kar bildirdiği geçen yılın aynı çeyreğine göre 63 sent daha yüksek.

Wall Street analistleri karın hisse başına 3,13 ila 3,67 dolar arasında değişmesini beklerken, tahmin edilen ortalama hisse başına kar 3,49 dolardı.

Net kar üçüncü çeyrekte yüzde 1,68 milyar dolar oldu.

Netflix 3'ncü çeyrekte 8,54 milyar dolar gelir bildirdi. Beklenti de 8,54 milyar dolar gelir elde edileceği yönündeydi. Şirket, geçen yılın aynı çeyreğinde 7,93 milyar dolar gelir elde etmişti.