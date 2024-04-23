Opel tamamen elektrikli yeni Grandland’i dünyaya tanıttı

Alman otomobil üreticisi Opel, tarafından yapılan açıklamaya göre, stil sahibi, dinamik, geniş ve çok yönlü özelliklere sahip yeni Grandland ile birlikte, Opel'in Experimental konsept otomobilinde yer alan birçok tasarım özelliği ilk kez seri üretim bir modelde kullanılıyor. Bu yenilikçi özellikler arasında, ön bölümün orta kısmında yer alan aydınlatmalı "Şimşek Logosu"na sahip yeni 3D Vizör ve arka kısımda aydınlatmalı "OPEL" yazısı bulunuyor. Diğer öne çıkan yenilikçi özellikler arasında ise 50.000'den fazla ayrı bileşenden oluşan yeni Intelli-Lux Pixel Matrix HD aydınlatma sistemi, elektrikli araçlar için geliştirilen yeni STLA Medium platformu ve 98 kWh güç sağlayan yeni düz batarya paketi yer alıyor. Böylece yeni Grandland Elektrik, sıfır emisyonlu olarak 700 kilometreye varan menzile sahip olacak.

Yeni Grandland'in Opel için bir dönüm noktası olduğunu ifade eden Opel CEO'su Florian Huettl, "Yeni Grandland ile birlikte artık her Opel'in elektrikli versiyonu var. Bu, elektrikli araç stratejimiz doğrultusunda oldukça büyük bir adım. Rüsselsheim'da tasarlanıp geliştirilen yeni Grandland, Eisenach'ta üretilecek. Yeni Grandland'in Opel Experimental ile ilişkisi hemen fark ediliyor. Grandland, bu sıra dışı konsept otomobilde görülen yenilikleri ilk kez bünyesinde barındırıyor. Dolayısıyla yeni Grandland, önem taşıyan C-SUV segmentindeki konumumuzu güçlendirecek" dedi.

STLA Medium platformu ile yaklaşık 700 kilometreye varan elektrikli menzil!

Yeni nesil Grandland, Opel için elektrikli mobiliteyi daha da çekici hale getiren büyük bir adımı temsil ediyor. Grandland, Stellantis'in elektrikli araçlar için geliştirdiği STLA Medium platformu üstünde yükselen ilk Opel modeli olarak öne çıkıyor. Yeni Opel Grandland Elektrik, 98 kWh kapasiteye ulaşan yeni düz batarya paketi ve yeni nesil elektrikli motorunun yanı sıra ısı pompası gibi enerji tasarrufu özellikleri sayesinde yerel emisyon üretmeden 700 kilometreye varan (WLTP'ye göre) menzil sunabiliyor. Yeni model, gerekli olduğunda kısa şarj molaları ile şarj imkanına da sahip. Grandland Elektrik, hızlı şarj istasyonlarında batarya kapasitesinin % 80'ine yaklaşık 26 dakika şarj süresinde ulaşıyor.

İnovatif ve yenilikçi teknolojiler!

Araçtaki yeni destek sistemleri, tasarımcıların yaratıcılığında yeni özgürlük alanları açarak, yeni Grandland'in daha ilk bakışta fark edilen etkileyici duruşunun oluşmasına katkı sağladı. Önceki modellere kıyasla 173 mm ek uzunluğu, 19 mm ek yüksekliği ve 64 mm ek genişliğiyle (uzunluk: 4.650 mm, genişlik: 1.905 mm; yükseklik: 1.660 mm) yeni Grandland, özgüvenli bir duruş sergiliyor. Cesur ve yalın tasarıma sahip olan yeni Grandland, boyutları 20"e ulaşan alaşım jantları ile Opel'in SUV portföyünün zirvesindeki yerini alıyor. Diğer taraftan Opel'in ikonik Vizörünün yeni 3D uygulaması, araca daha detoks bir görünüm kazandırıyor. Bu uygulama Edge Light teknolojisi ile daha da öne çıkarılan aydınlatmalı Opel Şimşek Logosu ile tamamlanıyor. Yeni Grandland, Experimental konsept otomobilinde de bulunan "Opel Compass" tasarımına sahip. Bu tasarım, ortada "Elektrikli Şimşek" logosu olacak şekilde tüm özelliklerin yatay olarak düzenlendiği orta hat prensibine dayanıyor.

50.000'in üzerinde LED hücreye sahip yeni Intelli-Lux Pixel Matrix HD aydınlatma teknolojisi!

Yeni Grandland'de aydınlatmalı logonun yanı sıra Opel mühendislerinin geliştirdiği ve sınıfının lideri bir aydınlatma yeniliği olan Intelli-Lux Pixel Matrix HD kullanılıyor. İlk kez Yeni Grandland'de yer alan bu sistem, yüksek çözünürlüklü ışık dağılımı için her bir tarafta 25.600 olmak üzere toplamda 50.000'in üzerinde LED hücreye sahip. Trafik durumuna göre, ilerideki nesneler bir kamera tarafından algılanıyor ve Intelli-Lux Pixel Matrix HD farlar, bu nesneleri standart Matrix Light teknolojilerinden de net bir şekilde daha parlak ve homojen bir ışıkla aydınlatıyor. Böylece gece sürüşlerinde üstün bir görüş açısı ve mesafesi sunarken, diğer kullanıcıların gözünün kamaşmasını engelliyor. Ayrıca yeni nesil aydınlatma sistemi, aracın önünde grafik projeksiyonlarla gösterilen yeni "hoş geldiniz" ve "güle güle" animasyonları ile gelecekteki olanaklara şimdiden ışık tutuyor.

İki tonlu "yüzer" tavanı ve kontrast duruşu ile Grandland, daha uzun bir görünüm kazanıyor. Yeni modelin gövde tasarımı, akışkanlık ve doğallık hissini koruyacak şekilde düzenlendi. Keskin çamurluk davlumbazlarının tasarım hatları araç boyunca ilerleyerek tekerleklerin görsel olarak daha dışarıda görünmesini sağlıyor. Bunu, tekerlekler ve alt gövdenin etrafındaki kaplamalı parçaların sağlamlığı tamamlıyor. Yeni Grandland'in 2.784 mm'lik uzun aks aralığı ve dik bagaj kapağı, kabin ve bagajın daha da ferahlayan yapısını öne çıkarıyor. 40:20:40 oranında katlanabilen arka koltuklar ise 1.641 litreye ulaşan bir yükleme hacmine olanak tanıyor.

Arka tarafta bulunan aydınlatmalı "OPEL" pusula imzası, bir seri üretim modelinde ilk kez yerini alıyor. Ayrıca Opel'in otomobille ilgili tüm dünya kaynaklarını korumaya yönelik olarak benimsediği çevreci inovasyon yaklaşımıyla tamamen uyumlu şekilde otomobilin adı artık krom harflerle gösterilmek yerine bagaj kapağına işlenmiş durumda.

Teknoloji ve konforun zirvesi!

Yeni Grandland, iç mekanında yolcuları konforlu bir ortamda cesur ve yalın tasarımıyla karşılıyor. Mimari açıdan yatay bir temanın izlendiği iç tasarımda, gösterge panelinden kapılara kadar uzanan hatlar, genişlik ve ferahlık hissini güçlendiriyor. Hafifçe sürücüye dönük olarak tasarlanan 16"lik merkezi ekran ve yüksek orta konsol ise sportif bir his oluşturuyor. Direksiyonun arkasında yer alan geniş ve tamamen dijital gösterge grubu, temel bilgileri sağlayarak sürücünün sürüş keyfine odaklanmasına imkan tanırken Intelli-HUD head-up display sayesinde sürücünün gözlerini yoldan ayırmasına gerek kalmıyor. Sürücüler, Pure Mod'u manuel veya otomatik olarak etkinleştirerek gösterge panelini sadeleştirme seçeneğine de sahip. Bu modda; sürücü bilgi paneli, head-up display ve merkezi ekrandaki içerikler azaltılarak gece saatlerinde veya yağmurlu havalarda dikkatin dağılmasını önlüyor. Opel'de her zaman olduğu gibi, sık kullanılan klima kontrolü gibi ayarlar da son kalan birkaç fiziksel düğmeyle sezgisel olarak yapılabiliyor.

Yeni Grandland'de yan hava kanallarının kapıya entegre edilmesiyle gösterge panelinin genişliği, görsel olarak öne çıkarılıyor. Şık bir teknik görünüme sahip olan gösterge panelinin üst kısmı; tasarımın genel tonunun altını çizmek için estetik olarak iki yüzey kaplamasına ayrılmıştır. Gösterge panelinin altında Vizör ile aynı teknolojinin kullanıldığı "Edge Light" bulunuyor. Aynı zamanda kapı girintilerindeki ambiyans aydınlatmasının katkısıyla Edge Light, renk ve ışığa cam benzeri bir netlik kazandırıyor. Diğer taraftan kumaşla kaplı gösterge panelinin orta bölümü, kapının omuz bölgesine kadar uzanarak kokpite çekicilik kazandırıyor ve dokunma hissine hitap ediyor.

Ayrıca iç tasarım, sürücü odaklı ve detoks bir sürüş deneyimi sunuyor. Opel'in ödüllü ergonomik AGR koltukları, önemli bir itibara sahip ve yeni Grandland bu eski geleneği devam ettiriyor. "Aktion Gesunder Rücken e. V." ("Sağlıklı Sırtlar Kampanyası") sertifikalı bu koltuklar, yeni bir konfor özelliği olarak ayarlanabilir yan desteklere sahip. Bu fonksiyon, koltuk sırtlığının yan kısımlarında bulunan iki pnömatik cep sayesinde koltuk kavramasının da kişiselleştirilmesini sağlıyor. Ayrıca sürücü koltuğunda havalandırma ve masaj özellikleri de bulunuyor. Bununla birlikte arkadaki yolcular için önceki Grandland'e kıyasla 20 mm daha fazla diz mesafesi sunuluyor. Ek olarak, ön koltuklardaki omurilik üzerindeki baskıyı azaltan patentli Intelli-Seat özelliği, standart olarak mevcut ve otobanlardaki uzun yolculuklarda dahi olağanüstü konfor sağlıyor. Üstelik aracın iç mekanında kullanılan tüm kumaşlar %100 geri dönüştürülmüş malzemeden üretiliyor.

Yeni Grandland bir aile aracı olduğundan, iç mekanda çok yönlülüğe özel bir şekilde odaklanılıyor. Araçta çok sayıda saklama alanına yer veriliyor, ayrıca konfor ve sağlık koşulları iyileştirilirken müşteriler için hayatı kolaylaştıran yenilikçi çözümler bulunması da amaçlanıyor. Bu akıllı çözümlerin başında Pixel Box geliyor. Bu bileşen, aydınlatmalı yarı saydam cam kısmı ve kumaş kaplamasıyla hem konsolun görsel çekiciliğini artırıyor, hem de son derece fonksiyonel bir kullanım imkanı sunuyor. Kablosuz akıllı telefon şarj cihazı ise camın arkasında konumlandırılarak fonksiyonellik sunarken cihazlar güvenle saklanıyor ve şarj edilebiliyor. Yeni Grandland, Pixel Box'tan ön koltuk sırtlıklarındaki telefon ceplerine ve orta konsolun altında bulunan 12 V prizin de yer aldığı büyük saklama alanına kadar toplamda 35 litreden fazla hacme sahip iç saklama bölmeleri sunuyor.

Alternatif motor seçenekleri, frekans seçimli sönümlendirme teknolojisi ve çeşitli sürücü destek sistemleri

Yeni Opel Grandland müşterileri, tamamen elektrikli Grandland Elektrik seçeneği ile beraber 48V Mild-Hybrid versiyonu da tercih edebilecekler. Tamamen elektrikli ve emisyonsuz olarak yaklaşık 85 km menzil (WLTP) sunan yeni Grandland Plug-in Hybrid ve 48V Mild-Hybrid teknolojisine sahip yeni Grandland Hybrid, sürüş keyfini üst seviyede yaşatırken tüketimi ve karbon emisyonunu sınırlandırarak çevreci yönünü gösteriyor.

Frekans seçimli sönümlendirme teknolojisi ile maksimum konfora odaklanıyor

Yeni Grandland, emisyonu azaltırken bir yandan da dinamik ve sportif bir sürüş keyfi sunmaya devam ediyor. Konforu göz ardı etmeyen bu sürüş karakteri, şaside kullanılan frekans seçimli sönümlendirme teknolojisine sahip amortisörlerle mümkün oluyor. Bu benzersiz teknolojide, sönümlendirme kuvvetini frekansa göre mekanik olarak adapte etmek için amortisör bölmesinde ikinci bir hidrolik devre kullanılıyor. Duruma, yol yüzeyinin koşullarına ve sürüş tarzına göre sistem, yüksek frekanslarda (arnavut kaldırımı veya rögar kapağı gibi küçük darbeler) konforlu sürüş sağlıyor. Bununla beraber düşük frekanslarda yolla daha doğrudan temasla sportif ve iddialı bir sürüş tarzı için farklı sönümlendirme karakteristikleri uyguluyor. Yeni Opel Grandland, sürücünün komutlarına çok daha hızlı ve doğrudan bir şekilde tepki veriyor; böylece fren yaparken, viraj dönüşlerinde ve otobandaki yüksek hızlarda dengesini koruyor. Yaylar, viraj denge çubuğu, direksiyon ve hassas ESC ayarı gibi Opel'in genlerini taşıyan unsurlar bir kez daha kendini gösteriyor.

Üst sınıf sürüş destek sistemleri

Opel'in yeni birinci sınıf SUV'unun sürüş destek sistemleri arasında tümü standart olarak sunulan dur-kalk fonksiyonuna sahip adaptif hız sabitleyici, trafik işareti tespit sistemi, akıllı hız adaptasyonu ve kaza durumunda ikincil çarpışmayı önlemeye yardımcı olan ikincil çarpışma freni gibi çok çeşitli sürücü destek sistemleri yer alıyor. Çok sayıda elektronik destek bileşenini içeren ve bunları yarı-otonom şerit değişim asistanı ve akıllı hız adaptasyon sistemiyle birleştiren Intelli-Drive 2.0 sistemi, opsiyonel olarak sunuluyor. Bu destek sistemi, hedeflenen şerit boşsa Grandland'i küçük yönlendirme hareketleriyle istenen şeride yönlendiriyor. Hız adaptasyon sistemi ise sürücünün onayı doğrultusunda aracın hızının yeni bir hız limitine göre düşürülmesini veya bu limite kadar artırılmasını sağlıyor. Intelli-Drive 2.0, sensörlere ek olarak kablosuz ağdan gelen bilgileri de kullanıyor. Ön ve arka park sensörleri, Intelli-Vision 360o çevre görüş kamerası ve otomatik temizleme işlevine sahip arka kamerası sayesinde park etmek ve manevra yapmak artık daha kolay hale geliyor.

Yeni Grandland, Opel Experimental konsept otomobilinde ilk kez gösterilen çeşitli tasarım özelliklerinin yanı sıra son teknoloji ürünü yeni STLA Medium platformuyla sunuluyor. Opel'in elektrifikasyon stratejisi, inovatif teknolojileriyle birlikte tamamen elektrikli sürüşün getirdiği özgürlüğü yeni bir seviyeye taşıyor.