Shell, yüksek petrol ve doğal gaz fiyatlarının ve ticaret bölümünün güçlü performansının etkisiyle 2022 ilk çeyrekte karını yüzde 43 artırarak 9,13 milyar dolara çıkardı.

Analistler ise 8,67 milyar dolar kar bekliyorlardı. Geçen yılın aynı döneminde kar 3,23 milyar dolar olmuştu.

Rusya'daki operasyonlardan çıkılması kararı nedeniyle vergi sonrası 3,9 milyar dolar değer düşüklüğü yazıldı.

İlk çeyrekte 5,4 milyar dolar, hisse başına 25 cent temettü dağıtacak olan Shell, 8,5 milyar dolar tutarında da hisse geri alımı yapacak.