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S&P Global, TAV Havalimanları'nın kredi notunu yükseltti

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu S&P Global, Türkiye'nin talep edilmemiş devir ve konvertibilite (T&C) değerlendirmesin 'B'den 'B+'ya yükseltmesine paralel olarak Türkiye'de yerleşik uluslararası havalimanı grubu TAV Havalimanları'nın kredi notunu BB-/Durağan seviyesine çıkardı.

Oluşturma Tarihi 05 Aralık 2023 08:45

Son Güncelleme Tarihi 05 Aralık 2023 08:45

TAV'ın 'BB-' olan uzun vadeli ihraççı kredi notu değişmedi ve Türkiye'nin yeni T&C değerlendirmesinin bir kademe üzerinde yer almaya devam etti.

S&P yapılan ayarlamalardan TAV'ın 400 milyon dolarlık tahvil ihracına ilişkin 'B+' olan ihraç notunun da etkilenmediğini belirtti.

S&P, gözden geçirilmiş T&C değerlendirmesinin not artışını kısıtlamadığını belirten S&P, "zira metodolojimize göre not Türkiye'nin T&C değerlendirmesinin iki kademe üzerine kadar çıkabilir. TAV'ın olası bir not artırımı, TAV'ın SACP'sinin 'bb' seviyesine yükselmesine bağlı olacaktır" açıklamasını da yaptı.

S&P, "Şirket 2025'ten itibaren kaldıraç oranını düşürmeyi başarırsa TAV'ın SCAP notunu yükseltebiliriz. Bu, TAV'ın sermaye artırımını başarıyla uygulaması halinde gerçekleşebilir" dedi.

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