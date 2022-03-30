30 Mart 2022, İstanbul, Londra: Limak Yatırım ve Dünyanın önde gelen sürdürülebilir altyapı yatırımcılarından biri olan Actis, bugün Uluğ Enerji Dağıtım ve Perakende Hizmetleri A.Ş.'nin ('Uluğ') hisse devrini resmen tamamladı.

İlk olarak Eylül 2021'de imzalanan Hisse Alım Sözleşmesi uyarınca Türkiye Rekabet Kurumu, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu onayı ve diğer gerekli izinlerin tamamlanmasının ardından, Uluğ'daki hisselerin tamamı Limak Yatırım'dan Actis'e devredildi. Devre konu şirket Bursa, Balıkesir, Çanakkale ve Yalova illerini içeren Türkiye'nin Güney Marmara Bölgesi'ne elektrik dağıtım ve perakende hizmetleri vermektedir.

Limak Şirketler Grubu, Türkiye'nin en büyük özel sektör enerji üretim varlıklarının bazılarının sahibidir. Limak Yatırım'ın mevcut enerji üretim portföyü 3.629 MW kurulu güce sahip olup, 2021 yılında yaklaşık 11 milyar kwh elektrik üretmiş; yenilenebilir, doğal gaz ve kömür santrallerinin oldukça dengeli bir karışımından oluşmaktadır.

Actis, sürdürülebilir altyapı alanında önde gelen bir küresel uzun vadeli yatırımcıdır ve kuruluşundan bu yana 24 milyar ABD doları tutarında yatırımcılarından fon sağlamıştır. Actis enerji işi, bugüne kadar 24 GW'ın üzerinde kurulu kapasite yatırımına imza atmış olup, alt şirketleri aracılığı ile şu anda 40 milyonun üzerinde kişiye hizmet veriyor.

Limak Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Özdemir, Actis'e yapılan satışın tamamlanmasıyla ilgili olarak şunları söyledi: "Actis gibi küresel şirketlerin Türkiye'nin büyük potansiyelini bir yatırım pazarı olarak görmelerinden ve hızla büyüyen ekonomimizde iddialı yatırımlar yapmaya devam etmelerinden memnuniyet duyuyoruz. Limak olarak satıştan elde edilen fonları Türkiye ekonomisine, özellikle Türkiye'de faaliyet gösterdiğimiz sektörlere yeniden yatırım yapmak için kullanacağız. Ayrıca Uluğ satışının tamamlanmasının Türkiye'de fırsat arayan diğer uluslararası yatırımcılar için de olumlu bir sinyal olacağına inanıyorum."

Actis Ortağı David Grylls, Uluğ'un satın alınmasıyla ilgili olarak şunları söyledi: "Türkiye'nin Güney Marmara Bölgesi'nde faaliyet gösteren elektrik dağıtım ve perakende işletmeleri ile birlikte Uluğ'u satın almamızı sağlayan Limak Grubu ile işlemlerimizi tamamlamış olmaktan mutluluk duyuyoruz. Bölgeyi uzun vadede mümkün olan en geniş ölçüde geliştirmek amacıyla yönetimi desteklemeyi ve özellikle müşteri hizmetleri ve yatırıma odaklanmayı dört gözle bekliyoruz. Bu satın alma, Actis'in Türkiye'deki ilk uzun ömürlü altyapı yatırımı olacak ve gelecekte benzer yatırımları yapmayı dört gözle bekliyoruz."