Başakşehir Şehir Hastanesi inşaatı hızla yükseliyor

İstanbul'da yapılan ilk şehir hastanesinin birçok hususta örnek teşkil edeceğini aktaran Memişoğlu, şöyle konuştu:

"Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın vizyonuyla İstanbul'un ilk şehir hastanesi olacak. Başakşehir Şehir Hastanesi, 6 blok ve 2 bin 682 yataklı olacak. Dünyanın en büyük süspansiyon sistemine sahip binanın temeline izolatörler yerleştirildi. Bu izolatörler sayesinde depremde bile ameliyatlar yapılabilecek. Sağlıkla ilgili her türlü müdahalenin yapılabileceği, dünyada örnek ve akıllı binalardan oluşan bir tesis kuruluyor. İstanbul'un o bölgesine gerçekten yatak kapasitemiz yeterli değil. Hastane tamamlandığında dünyada örnek gösterilecek sağlık kompleksi olacak. Başakşehir Şehir Hastanesi, sağlık yatırımlarının şaheseri olacak. Bir hekim olarak öyle bir yerde çalışmayı dört gözle bekliyorum."