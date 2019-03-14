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inşaatı hızla yükseliyor

İstanbul'un ilk, Türkiye'nin dördüncü şehir hastanesi Başakşehir Şehir Hastanesinin inşaatı hızla yükseliyor. 2020 yılının ortalarında hizmete açılması planlanan hastanenin, yüzde 40'lık bölümü tamamlandı.

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Giriş Tarihi: 14.03.2019 12:27 Güncelleme Tarihi: 14.03.2019 12:31
Başakşehir Şehir Hastanesi inşaatı hızla yükseliyor

Kayabaşı Mahallesi'nde bir milyon metrekare alan üzerine kurulan, 6 bloktan oluşan hastane inşaatında gelinen son durum havadan görüntülendi.

Başakşehir Şehir Hastanesi inşaatı hızla yükseliyor

Görüntüye, kaba inşaatında oldukça ilerleme katedilen hastanenin tamamlanması için işçilerin hummalı çalışması yansıdı.

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Başakşehir Şehir Hastanesi inşaatı hızla yükseliyor

Tamamlandığında 10 bin kişiye "ekmek kapısı" olması planlanan hastanenin temeli, 2 bin 40 sismik izolatörle donatıldı.

Başakşehir Şehir Hastanesi inşaatı hızla yükseliyor

Rönesans Sağlık Yatırım ile Japon Sojitz şirketi ortaklığıyla inşa edilen sağlık tesisinde, genel hastane ile birlikte 8 farklı alanda hastane bulunacak.

Başakşehir Şehir Hastanesi inşaatı hızla yükseliyor

Genel Hastane 469, Kadın Doğum Hastanesi 359, Psikiyatri Hastanesi 128, Çocuk Hastanesi 521, Kalp ve Damar Hastanesi 327, Ortopedi ve Nöroloji Hastanesi 311, Onkoloji Hastanesi 367 ve Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi 200 yatak kapasiteli olacak.

Başakşehir Şehir Hastanesi inşaatı hızla yükseliyor

"2020 YILININ ORTALARINDA HİZMETE AÇILACAK"

İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, inşaatın hızla devam ettiğini ve hastanenin 2020'nin ortasında hizmete açılmasının planlandığını söyledi.

Başakşehir Şehir Hastanesi inşaatı hızla yükseliyor

İstanbul'da yapılan ilk şehir hastanesinin birçok hususta örnek teşkil edeceğini aktaran Memişoğlu, şöyle konuştu:

"Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın vizyonuyla İstanbul'un ilk şehir hastanesi olacak. , 6 blok ve 2 bin 682 yataklı olacak. Dünyanın en büyük süspansiyon sistemine sahip binanın temeline izolatörler yerleştirildi. Bu izolatörler sayesinde depremde bile ameliyatlar yapılabilecek. Sağlıkla ilgili her türlü müdahalenin yapılabileceği, dünyada örnek ve akıllı binalardan oluşan bir tesis kuruluyor. İstanbul'un o bölgesine gerçekten yatak kapasitemiz yeterli değil. Hastane tamamlandığında dünyada örnek gösterilecek sağlık kompleksi olacak. Başakşehir Şehir Hastanesi, sağlık yatırımlarının şaheseri olacak. Bir hekim olarak öyle bir yerde çalışmayı dört gözle bekliyorum."

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