Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri SON DAKİKA: Ekonomide 5 yeni adım! İşte bayram sonrası TBMM'ye gelecek düzenlemeler
Giriş Tarihi: 06.04.2024 10:43 Güncelleme Tarihi: 06.04.2024 10:43

SON DAKİKA: Ekonomide 5 yeni adım! İşte bayram sonrası TBMM'ye gelecek düzenlemeler

Son dakika haberi: Hükümet ve Meclis Ramazan Bayramı sonrası yoğun ekonomi gündemine odaklandı. 4 yıl seçimsiz geçecek sürecin ilk hedefi tek haneli enflasyon olurken veriler dezenflasyonist sürecin yaklaştığına işaret etti. Bakan Şimşek kalıcı refah artışının anahtarını belirledi. Ramazan Bayramı sonrası hükümetin ve Meclis'in gündemine girecek düzenlemeler neler olacak? İşte detaylar...

METE DİRİCE
SON DAKİKA: Ekonomide 5 yeni adım! İşte bayram sonrası TBMM’ye gelecek düzenlemeler

Ramazan Bayramı sonrası ekonomi gündemi yoğun geçecek. 12. Kalkınma Planı ve Orta Vadeli Program hedefleri doğrultusunda hareket eden hükümetin ilk hedefi enflasyonun belini kırmak olacak. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek 'Enflasyon düşmeden kalıcı refah artışı olmayacağı' bilinciyle yol haritasını belirledi. Bayram sonrası 5 düzenleme masaya gelecek.

SON DAKİKA: Ekonomide 5 yeni adım! İşte bayram sonrası TBMM’ye gelecek düzenlemeler

TÜM PROGRAMLARIN ANA HEDEFİ: TEK HANELİ ENFLASYON

2023 ve 2024 seçimlerinin geride kalmasıyla 12. Kalkınma Planı ve Orta Vadeli Programın uygulanması için 4 yıl seçimsiz döneme girildi.

Tüm programın ana hedefi tek haneli enflasyon olurken, veriler yılın ikinci yarısıyla beraber dezenflasyonist sürecin başlayacağına işaret ediyor.

  • 2024 yılında ÖTV ve KDV artışları yapılmayacak olması dezenflasyonist süreci hızlandıracak.
  • TL varlıkların cazip kılınmasıyla döviz kuru kaynaklı enflasyon da söz konusu olmayacak.
  • Fed'in faiz indirim dönemine girecek olması dolar endeksinde zayıflama beklentisini artıyor. Buda TL'yi cazip kılacak bir diğer etmen olarak dikkat çekiyor.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
SON DAKİKA: Ekonomide 5 yeni adım! İşte bayram sonrası TBMM’ye gelecek düzenlemeler

TÜRK LİRASI İÇİN POZİTİF REEL GETİRİ DÖNEMİ BAŞLADI

Sıkı para politikası adımlarıyla TL'yi cazip kılacak adımlar atıldı. Merkez Bankası'nın 2024 yılı için yüzde 36'lık bir enflasyon beklentisi bulunuyor. Bununla beraber ekonomistler politika faizinin yüzde 50'a ulaşmasıyla 'TL'nin reel olarak getiri sağlandığı dönemde olduğunu sıklıkla vurgulamaya başladı.

SON DAKİKA: Ekonomide 5 yeni adım! İşte bayram sonrası TBMM’ye gelecek düzenlemeler

BAKAN ŞİMŞEK KALICI REFAH ARTIŞININ ANAHTARINI BELİRLEDİ

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek kalıcı refah artışının olmazsa olmazını tek haneli enflasyon olarak belirledi. 'İşçinin, emeklinin ve memurun ücretlerine yapılacak zamlarla alım gücü artsa bile bunun enflasyon karşısında erimesi nedeniyle refah artışı gerçekleşemez' bilinciyle hareket eden Bakan Şimşek'in ajandasında 4 kritik madde var:

SON DAKİKA: Ekonomide 5 yeni adım! İşte bayram sonrası TBMM’ye gelecek düzenlemeler
  1. Öngörülebilir ücret artışlarıyla milyonların alım gücü artacak. Temmuz ayında emekli ve memur zammı, Aralık ayında da yeni asgari ücret belirlenecek
  2. Sıkı para politikası ve koordineli maliye politikalarıyla enflasyonun beli kırılacak ve artan alım gücü korunacak. Böylece kalıcı refah artışının temelleri atılmış olacak
  3. Sürdürülebilir ekonomik büyüme için ihracat teşvik mekanizmalarının güçlendirilerek Türkiye'nin pazar payı genişleyecek
  4. Kamuda harcama kontrolü yaparak tasarruf ön planda olacak
SON DAKİKA