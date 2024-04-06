Giriş Tarihi: 06.04.2024 10:43
Güncelleme Tarihi: 06.04.2024
10:43
SON DAKİKA: Ekonomide 5 yeni adım! İşte bayram sonrası TBMM'ye gelecek düzenlemeler
Son dakika haberi: Hükümet ve Meclis Ramazan Bayramı sonrası yoğun ekonomi gündemine odaklandı. 4 yıl seçimsiz geçecek sürecin ilk hedefi tek haneli enflasyon olurken veriler dezenflasyonist sürecin yaklaştığına işaret etti. Bakan Şimşek kalıcı refah artışının anahtarını belirledi. Ramazan Bayramı sonrası hükümetin ve Meclis'in gündemine girecek düzenlemeler neler olacak? İşte detaylar...