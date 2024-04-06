SON DAKİKA: Ekonomide 5 yeni adım! İşte bayram sonrası TBMM’ye gelecek düzenlemeler

BAKAN ŞİMŞEK KALICI REFAH ARTIŞININ ANAHTARINI BELİRLEDİ

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek kalıcı refah artışının olmazsa olmazını tek haneli enflasyon olarak belirledi. 'İşçinin, emeklinin ve memurun ücretlerine yapılacak zamlarla alım gücü artsa bile bunun enflasyon karşısında erimesi nedeniyle refah artışı gerçekleşemez' bilinciyle hareket eden Bakan Şimşek'in ajandasında 4 kritik madde var: