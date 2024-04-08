Altın gram fiyatı 2 bin 400 TL’yi aştı! Almalı mı satmalı mı? İslam Memiş: Kar satışı gelebilir

"ONS TARAFINDA 100-150 DOLAR BİR DÜŞÜŞ OLABİLİR"

Altının ons fiyatı 2320 dolar ile yüzde 1.24'lük haftalık kapanış gerçekleştirdi. Yani 2300 dolar psikolojik direnç seviyesi üzerinde seyrediyor. Dikkat edin 100-150 dolarlık satış bekliyorum ifadem vardı. Bu öngörüm hala geçerli.

Ons tarafındaki yükselişleri çok sağlıklı bulmuyorum. 2320 dolar seviyesinde olan bir ons altın var. Yukarıda 2350 dolar seviyesi hedeflendi. Daha yılın ikinci çeyreğinin ilk haftasında bu seviyeye kadar yükselmesi sağlıksız.