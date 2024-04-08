Giriş Tarihi: 08.04.2024 09:11
Güncelleme Tarihi: 08.04.2024
09:31
Altın gram fiyatı 2 bin 400 TL'yi aştı! Almalı mı satmalı mı? İslam Memiş: Kar satışı gelebilir
Gram altın fiyatları, haftanın son işlem gününde ONS rüzgarının etkisiyle 2330 TL görmesinin ardından 70 TL birden yükselerek 2400 TL psikolojik bandını aştı. Kapalıçarşı'da gram, çeyrek, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını en çok takip edilenler arasında yerini alırken İslam Memiş, 'Altın fiyatları düşecek mi yükselecek mi' sorusunu yanıtladı.