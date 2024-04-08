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Haberler Galeri Altın gram fiyatı 2 bin 400 TL'yi aştı! Almalı mı satmalı mı? İslam Memiş: Kar satışı gelebilir
Giriş Tarihi: 08.04.2024 09:11 Güncelleme Tarihi: 08.04.2024 09:31

Altın gram fiyatı 2 bin 400 TL'yi aştı! Almalı mı satmalı mı? İslam Memiş: Kar satışı gelebilir

Gram altın fiyatları, haftanın son işlem gününde ONS rüzgarının etkisiyle 2330 TL görmesinin ardından 70 TL birden yükselerek 2400 TL psikolojik bandını aştı. Kapalıçarşı'da gram, çeyrek, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını en çok takip edilenler arasında yerini alırken İslam Memiş, 'Altın fiyatları düşecek mi yükselecek mi' sorusunu yanıtladı.

SABAH.COM.TR EKONOMİ
Altın gram fiyatı 2 bin 400 TL’yi aştı! Almalı mı satmalı mı? İslam Memiş: Kar satışı gelebilir

Gram altın fiyatları, haftanın son işlem gününde ONS rüzgarının etkisiyle 2330 TL görmesinin ardından 70 TL birden yükselerek 2400 TL psikolojik bandını aştı. Kapalıçarşı'da gram, çeyrek, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını en çok takip edilenler arasında yerini alırken İslam Memiş, 'Altın fiyatları düşecek mi yükselecek mi' sorusunu yanıtladı.

Altın gram fiyatı 2 bin 400 TL’yi aştı! Almalı mı satmalı mı? İslam Memiş: Kar satışı gelebilir

Altın gram fiyatı tüm zamanların rekorunu kırdı. Ons altın 2300 dolar, gram altın da 2400 TL psikolojik seviyesini aştı. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş altın yatırımcılarının en çok merak ettiği soruları yanıtladı.

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Altın gram fiyatı 2 bin 400 TL’yi aştı! Almalı mı satmalı mı? İslam Memiş: Kar satışı gelebilir

ALTIN FED RÜZGARIYLA YÜKSELDİ

2023 yılını 1961 TL'den kapatan gram altın fiyatı 2024 yılında Fed'in faiz indirim sürecine gireceği beklentisiyle ONS öncülüğünde yükseliş trendine girdi.

Altın gram fiyatı 2 bin 400 TL’yi aştı! Almalı mı satmalı mı? İslam Memiş: Kar satışı gelebilir

GRAM ALTIN 2024 YILINDA YÜZDE 22'NİN ÜZERİNDE KAZANDIRDI

Ons altın 2300 doları aşarak tüm zamanların rekorunu kırarken buradan esen rüzgarın etkisiyle altın gram fiyatı da 2400 TL'nin üzerini test etti. Böylece yıl başından bu yana gram altın yatırımcısına yüzde 22'nin üzerinde getiri sağlamış oldu.

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, 'Altın fiyatları düşecek mi, yükselecek mi' sorusunu yanıtladı:

Altın gram fiyatı 2 bin 400 TL’yi aştı! Almalı mı satmalı mı? İslam Memiş: Kar satışı gelebilir

"ONS TARAFINDA 100-150 DOLAR BİR DÜŞÜŞ OLABİLİR"

Altının ons fiyatı 2320 dolar ile yüzde 1.24'lük haftalık kapanış gerçekleştirdi. Yani 2300 dolar psikolojik direnç seviyesi üzerinde seyrediyor. Dikkat edin 100-150 dolarlık satış bekliyorum ifadem vardı. Bu öngörüm hala geçerli.

Ons tarafındaki yükselişleri çok sağlıklı bulmuyorum. 2320 dolar seviyesinde olan bir ons altın var. Yukarıda 2350 dolar seviyesi hedeflendi. Daha yılın ikinci çeyreğinin ilk haftasında bu seviyeye kadar yükselmesi sağlıksız.

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