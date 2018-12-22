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  • Çamlıca Camii'nde sona doğru! Yüzde 99'u tamamlandı...

'nde sona doğru! Yüzde 99'u tamamlandı...

Giriş Tarihi: 22.12.2018 11:52 Güncelleme Tarihi: 22.12.2018 12:09
Çamlıca Camii'nde sona doğru! Yüzde 99'u tamamlandı...

2013 yılında temelleri atılan Çamlıca Camii'nde sona gelindi. Yüzde 99'u tamamlanan camide 100 dönümlük alanda peyzaj çalışmaları sürüyor. Dev camide vatandaşların kullanımı için 24 yürüyen merdiven ile 27 asansör de yerlerine yerleştirildi. Aynı anda yüzlerce işçinin çalıştığı, ses ve ışık sistemlerinin testlerinin sürdüğü Çamlıca Caminin 2019 yılının ilk aylarında açılışa hazır olması planlanıyor.

Çamlıca Camii'nde sona doğru! Yüzde 99'u tamamlandı...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Başbakanlığı döneminde 6 Ağustos 2013'te temelleri atılan 'nde artık sona gelindi.

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Çamlıca Camii'nde sona doğru! Yüzde 99'u tamamlandı...

Caminin şu anda yüzde 99'u tamamlandı. Şantiye de şu anda peyzaj çalışmalarına ağırlık verilmiş durumda.

Çamlıca Camii'nde sona doğru! Yüzde 99'u tamamlandı...

'nin çevresinde toplam 100 dönümlük arazide süren peyzaj çalışmalarında yüzlerce ağaç dikildi.

Çamlıca Camii'nde sona doğru! Yüzde 99'u tamamlandı...

Havuzlar ve şelalelerle süslenecek çevresinde vatandaşlar için oturma alanları da bulunacak.

Çamlıca Camii'nde sona doğru! Yüzde 99'u tamamlandı...

külliyesinde vatandaşların rahat hareket etmeleri için 24 yürüyen merdiven ile 27 asansör de yerlerine yerleştirildi.

Çamlıca Camii'nde sona doğru! Yüzde 99'u tamamlandı...

Yürüyen merdivenlerin camiye yaya olarak gelen vatandaşları rahatlıkla caminin içine ulaşmalarını sağladığı belirtildi.

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