Çamlıca Camii'nde sona doğru! Yüzde 99'u tamamlandı...

2013 yılında temelleri atılan Çamlıca Camii'nde sona gelindi. Yüzde 99'u tamamlanan camide 100 dönümlük alanda peyzaj çalışmaları sürüyor. Dev camide vatandaşların kullanımı için 24 yürüyen merdiven ile 27 asansör de yerlerine yerleştirildi. Aynı anda yüzlerce işçinin çalıştığı, ses ve ışık sistemlerinin testlerinin sürdüğü Çamlıca Caminin 2019 yılının ilk aylarında açılışa hazır olması planlanıyor.