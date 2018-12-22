Çamlıca Camii'nde sona doğru! Yüzde 99'u tamamlandı...

2013 yılında temelleri atılan Çamlıca Camii'nde sona gelindi. Yüzde 99'u tamamlanan camide 100 dönümlük alanda peyzaj çalışmaları sürüyor. Dev camide vatandaşların kullanımı için 24 yürüyen merdiven ile 27 asansör de yerlerine yerleştirildi. Aynı anda yüzlerce işçinin çalıştığı, ses ve ışık sistemlerinin testlerinin sürdüğü Çamlıca Caminin 2019 yılının ilk aylarında açılışa hazır olması planlanıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Başbakanlığı döneminde 6 Ağustos 2013'te temelleri atılan Çamlıca Camii'nde artık sona gelindi. Caminin şu anda yüzde 99'u tamamlandı. Şantiye de şu anda peyzaj çalışmalarına ağırlık verilmiş durumda. Çamlıca Camii'nin çevresinde toplam 100 dönümlük arazide süren peyzaj çalışmalarında yüzlerce ağaç dikildi. Havuzlar ve şelalelerle süslenecek Çamlıca Camii çevresinde vatandaşlar için oturma alanları da bulunacak. Çamlıca Camii külliyesinde vatandaşların rahat hareket etmeleri için 24 yürüyen merdiven ile 27 asansör de yerlerine yerleştirildi. Yürüyen merdivenlerin camiye yaya olarak gelen vatandaşları rahatlıkla caminin içine ulaşmalarını sağladığı belirtildi.