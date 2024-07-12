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Haberler Galeri EMEKLİYE EK ZAM SON DAKİKA: Milyonların gözü Ankara'da! En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?
Giriş Tarihi: 12.07.2024 14:30 Güncelleme Tarihi: 12.07.2024 14:30

EMEKLİYE EK ZAM SON DAKİKA: Milyonların gözü Ankara'da! En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

Son dakika emekli haberleri: Milyonlarca emekli memur ve dul-yetim maaşı ile sosyal yardım alan vatandaş yapılacak ek zam düzenlemesini bekliyor. İlk etapta SSK, Bağ-Kur en düşük emekli maaşı için yapılacak düzenleme gündeme geldi. Emekliye ek zam için bütçe çalışmaları yapılıyor. Öte yandan emeklilerin seyyanen zam ve refah payı beklentisi sürüyor.

FARUK ERDEM
EMEKLİYE EK ZAM SON DAKİKA: Milyonların gözü Ankara’da! En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

Son dakika haberleri: Emekliye ek zam düzenlemesi için son viraja girildi. Hükümet ve AK Parti kurmayları Ankara'da emekli zammı için çalışma gerçekleştiriyor. Masadaki en güçlü seçenecek 10 bin TL olarak uygulanan en düşük emekli maaşının artışı oldu.

EMEKLİYE EK ZAM SON DAKİKA: Milyonların gözü Ankara’da! En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

Milyonlarca emekli, memur, dul ve yetim için yılın ikinci yarısında uygulanacak enflasyon artışları belli oldu. Haziran verisi ile birlikte 6 aylık oran yüzde 24,73 çıktı.

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EMEKLİYE EK ZAM SON DAKİKA: Milyonların gözü Ankara’da! En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

Bu oran SSK ve Bağ-Kur emeklileri için 6 aylık enflasyon artışını gösterirken, memurlar ve memur emeklileri için de 8,46 puanlık fark ortaya koydu.

EMEKLİYE EK ZAM SON DAKİKA: Milyonların gözü Ankara’da! En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

Böylece SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin temmuz ayı enflasyon artışı yüzde 24,73, memurlar ve memur emeklileri için ise toplu sözleşme ile birlikte yüzde 19,31 oldu.

EMEKLİYE EK ZAM SON DAKİKA: Milyonların gözü Ankara’da! En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

Memurlar ve memur emeklileri için ortaya çıkan yüzde 19,31 oranı aynı zamanda sosyal ödenekleri de artırdı. Buna göre 65 yaş aylığı, engelli ödemeleri, evde bakım parası gibi ödenekler yüzde 19,31 oranında arttı.

Aynı zamanda kıdem tazminatı tavanı da bu oranda yükseldi. Memurların aile yardımlarına da yüzde 19,31 artış yapıldı.

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