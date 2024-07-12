Giriş Tarihi: 12.07.2024 14:30
Güncelleme Tarihi: 12.07.2024
14:30
EMEKLİYE EK ZAM SON DAKİKA: Milyonların gözü Ankara'da! En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?
Son dakika emekli haberleri: Milyonlarca emekli memur ve dul-yetim maaşı ile sosyal yardım alan vatandaş yapılacak ek zam düzenlemesini bekliyor. İlk etapta SSK, Bağ-Kur en düşük emekli maaşı için yapılacak düzenleme gündeme geldi. Emekliye ek zam için bütçe çalışmaları yapılıyor. Öte yandan emeklilerin seyyanen zam ve refah payı beklentisi sürüyor.