EMEKLİYE EK ZAM SON DAKİKA: Milyonların gözü Ankara’da! En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

Memurlar ve memur emeklileri için ortaya çıkan yüzde 19,31 oranı aynı zamanda sosyal ödenekleri de artırdı. Buna göre 65 yaş aylığı, engelli ödemeleri, evde bakım parası gibi ödenekler yüzde 19,31 oranında arttı.

Aynı zamanda kıdem tazminatı tavanı da bu oranda yükseldi. Memurların aile yardımlarına da yüzde 19,31 artış yapıldı.