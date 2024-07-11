Giriş Tarihi: 11.07.2024 10:52
Güncelleme Tarihi: 11.07.2024
10:52
EMEKLİ PROMOSYON 2024 SON DAKİKA: Aylıklar arttı, limit yükseldi! En yüksek hangi banka veriyor?
Emekli promosyon kampanyaları Temmuz ayıyla beraber yenilendi. Emekliye zam dönemi nedeniyle bazı bankalar emekli promosyonu rakamları yukarı çekti. Emekliye ek gelir olan banka promosyonları maaşlar arttığı için bir üst limite yükselecek. Böylece alınacak paralar artıyor. Peki en yüksek promosyon veren bankalar hangileri? Tabloya bak bankaya başvur...