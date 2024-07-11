EMEKLİ PROMOSYON 2024 SON DAKİKA: Aylıklar arttı, limit yükseldi! En yüksek hangi banka veriyor?

Bunun için bankalara başvurmak gerekiyor. Bankalar promosyon tutarlarını '10 bin liranın altı', '10 bin-14 bin 999 lira arası', '15 bin-19 bin 999 lira arası' ve '20 bin lira ve üstü' şeklinde olmak üzere 4 maaş dilimine göre belirliyor. Bir alt dilimde olan emekli maaşı arttığında üst dilime geçerek daha yüksek promosyona kavuşabilecek.