Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri EMEKLİ PROMOSYON 2024 SON DAKİKA: Aylıklar arttı, limit yükseldi! En yüksek hangi banka veriyor?
Giriş Tarihi: 11.07.2024 10:52 Güncelleme Tarihi: 11.07.2024 10:52

EMEKLİ PROMOSYON 2024 SON DAKİKA: Aylıklar arttı, limit yükseldi! En yüksek hangi banka veriyor?

Emekli promosyon kampanyaları Temmuz ayıyla beraber yenilendi. Emekliye zam dönemi nedeniyle bazı bankalar emekli promosyonu rakamları yukarı çekti. Emekliye ek gelir olan banka promosyonları maaşlar arttığı için bir üst limite yükselecek. Böylece alınacak paralar artıyor. Peki en yüksek promosyon veren bankalar hangileri? Tabloya bak bankaya başvur...

FARUK ERDEM
EMEKLİ PROMOSYON 2024 SON DAKİKA: Aylıklar arttı, limit yükseldi! En yüksek hangi banka veriyor?

Son dakika haberi: Yüzde 24,73'lük enflasyon zammı ile beraber emekli maaşları artışı milyonlarca vatandaşın banka promosyonları tarafında bir üst banda yükselmesine neden oldu. Böylece bankanın ödediği emekli promosyon tutarları da artmış olacak.

EMEKLİ PROMOSYON 2024 SON DAKİKA: Aylıklar arttı, limit yükseldi! En yüksek hangi banka veriyor?

ZAMLI EMEKLİ MAAŞLARI ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA HESAPLARA YATMAYA BAŞLIYOR

Yaklaşık 16 milyon emekli ve dul yetim maaş alanların ödemeleri bu ay artıyor. 6 Aylık enflasyonun yüzde 24,73 çıkmasından sonra yeni maaşlar önümüzdeki haftadan itibaren ödenmeye başlayacak.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
EMEKLİ PROMOSYON 2024 SON DAKİKA: Aylıklar arttı, limit yükseldi! En yüksek hangi banka veriyor?

MAAŞ ARTIŞI EMEKLİYİ BİR ÜST LİMİTE TAŞIYACAK

Maaşlardaki bu artış bankaların verdiği promosyon miktarlarını da yükseltecek. Bankalar promosyonları maaş miktarına göre belirliyor. Yapılan artışla bir üst dilime geçen emekliler daha yüksek promosyon alabilecek.

EMEKLİ PROMOSYON 2024 SON DAKİKA: Aylıklar arttı, limit yükseldi! En yüksek hangi banka veriyor?

Bunun için bankalara başvurmak gerekiyor. Bankalar promosyon tutarlarını '10 bin liranın altı', '10 bin-14 bin 999 lira arası', '15 bin-19 bin 999 lira arası' ve '20 bin lira ve üstü' şeklinde olmak üzere 4 maaş dilimine göre belirliyor. Bir alt dilimde olan emekli maaşı arttığında üst dilime geçerek daha yüksek promosyona kavuşabilecek.

EMEKLİ PROMOSYON 2024 SON DAKİKA: Aylıklar arttı, limit yükseldi! En yüksek hangi banka veriyor?

BANKAYA BAŞVURMAK GEREKİYOR

Bu şekilde bir üst dilime geçen emekliler kendi bankalarına ya da başka bankalara müracaat ederek yeni promosyon miktarını alabilecek. Daha önce promosyon almış olmak bu değişikliğe engel değil.

SON DAKİKA