Giriş Tarihi: 09.07.2024 10:46
Güncelleme Tarihi: 09.07.2024
10:46
Altın yeniden yükselişe geçti! Gram, çeyrek, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını ne kadar? (9 Temmuz 2024)
Altın piyasasında hareketlilik sürüyor. Hafta başında kar satışlarıyla gerileyen altın fiyatları yeniden yükselişe geçti. Ons altın, ABD'den gelen haber akışıyla 2350-2400 dolar bant hareketini sürdürürken, altın gram fiyatı ise 2 bin 500 TL psikolojik düzeyine yöneldi. Piyasalarda yaşanan bu hareketlilik sonrası Kapalıçarşı'da gram, çeyrek, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını fiyatı en çok işlem görenler arasına girdi. İşte son dakika gelişmeleri ve canlı altın fiyatları...