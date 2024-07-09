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Haberler Galeri Altın yeniden yükselişe geçti! Gram, çeyrek, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını ne kadar? (9 Temmuz 2024)
Giriş Tarihi: 09.07.2024 10:46 Güncelleme Tarihi: 09.07.2024 10:46

Altın yeniden yükselişe geçti! Gram, çeyrek, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını ne kadar? (9 Temmuz 2024)

Altın piyasasında hareketlilik sürüyor. Hafta başında kar satışlarıyla gerileyen altın fiyatları yeniden yükselişe geçti. Ons altın, ABD'den gelen haber akışıyla 2350-2400 dolar bant hareketini sürdürürken, altın gram fiyatı ise 2 bin 500 TL psikolojik düzeyine yöneldi. Piyasalarda yaşanan bu hareketlilik sonrası Kapalıçarşı'da gram, çeyrek, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını fiyatı en çok işlem görenler arasına girdi. İşte son dakika gelişmeleri ve canlı altın fiyatları...

SABAH.COM.TR EKONOMİ
Altın yeniden yükselişe geçti! Gram, çeyrek, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını ne kadar? 9 Temmuz 2024

Altın gram fiyatı, dolar tarafında oynaklığın düşük olması nedeniyle ONS tarafından esen rüzgarlarla yön buluyor. Haftaya düşüşle başlayan gram altın da ikinci işlem günü tepki alımları görülüyor. Altın gram fiyatı yeniden 2 bin 500 psikolojik sınıra yöneldi.

Altın yeniden yükselişe geçti! Gram, çeyrek, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını ne kadar? 9 Temmuz 2024

ONS ALTIN İÇİN 3000 DOLAR TAHMİNİ

ABD'de seçim kampanyasındaki belirsizlik, Fed'in para politikaları altın fiyatları başta olmak üzere piyasalarda etkili oluyor.

Citi, 2025 yılı ortası için altın fiyatlarında 2.800-3.000 dolar/ons seviyesini öngördü.

Citi tarafından yayımlanan bir araştırma notunda, altın tüketiminin 2024 yılı için pozitif eğilimde olduğu ve bunun yılın ikinci yarısında fiyatların 2.400-2.600 seviyesine yükselmesine yardımcı olabileceği belirtildi.

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Altın yeniden yükselişe geçti! Gram, çeyrek, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını ne kadar? 9 Temmuz 2024

ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

CANLI GRAM ALTIN FİYATI

ALIŞ(TL) 2.485,18
SATIŞ(TL) 2.485,47

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Altın yeniden yükselişe geçti! Gram, çeyrek, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını ne kadar? 9 Temmuz 2024

ÇEYREK ALTIN FİYATI KAÇ TL?

ALIŞ(TL) 4.041,00
SATIŞ(TL) 4.102,00

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Altın yeniden yükselişe geçti! Gram, çeyrek, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını ne kadar? 9 Temmuz 2024

22 AYAR BİLEZİK FİYATI NE KADAR?

ALIŞ(TL) 2.264,68
SATIŞ(TL) 2.287,20

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