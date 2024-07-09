Altın yeniden yükselişe geçti! Gram, çeyrek, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını ne kadar? (9 Temmuz 2024)

ONS ALTIN İÇİN 3000 DOLAR TAHMİNİ

ABD'de seçim kampanyasındaki belirsizlik, Fed'in para politikaları altın fiyatları başta olmak üzere piyasalarda etkili oluyor.

Citi, 2025 yılı ortası için altın fiyatlarında 2.800-3.000 dolar/ons seviyesini öngördü.

Citi tarafından yayımlanan bir araştırma notunda, altın tüketiminin 2024 yılı için pozitif eğilimde olduğu ve bunun yılın ikinci yarısında fiyatların 2.400-2.600 seviyesine yükselmesine yardımcı olabileceği belirtildi.