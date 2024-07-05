Altın fiyatları psikolojik eşiğe dayandı! Gram, çeyrek, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını 5 Temmuz’da ne kadar?

'ALTIN'IN GÖZÜ ABD'DE

Son günlerde altın fiyatları için yön arayan karışık bir görünüm izlenirken, ABD'de açıklanacak veriler öncesi yön yukarı döndü. Ons altın 2.350 dolar üzerinde fiyatlanırken, dolar/TL'de 32,70'yi test etti.

ONS ve dolar/TL tarafından bulduğu destekle altın gram fiyatı ise 2.500 TL psikolojik sınırına yakınsadı.

Bu iki veri Fed'in genişleme hamlesinin zamanlamasına ilişkin ipucunu verecek: