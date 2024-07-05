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Haberler Galeri Altın fiyatları psikolojik eşiğe dayandı! Gram, çeyrek, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını 5 Temmuz'da ne kadar?
Giriş Tarihi: 05.07.2024 10:39 Güncelleme Tarihi: 05.07.2024 10:39

Altın fiyatları psikolojik eşiğe dayandı! Gram, çeyrek, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını 5 Temmuz'da ne kadar?

Altın fiyatları, haftanın son işlem gününde yükselişini güçlendirdi. Ons altın 2.350 dolar bandının üzerinde fiyatlanırken, gram altın da dolar/TL ve ONS tarafındaki hareketlerle 2.500 TL psikolojik direncine dayandı. Piyasalarda artan hareketlilik nedeniyle, Kapalıçarşı'da gram, çeyrek, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını fiyatı takip edilmeye başlandı. Yükseliş sürecek mi? İşte piyasalarda öne çıkan gelişmeler ve canlı altın fiyatları...

Altın fiyatları psikolojik eşiğe dayandı! Gram, çeyrek, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını 5 Temmuz’da ne kadar?

Altın gram fiyatı 2500 TL psikolojik direncine yöneldi. Haftanın son işlem gününde altın tarafında dolar/TL ve ONS kaynaklı hareketlilik arttı. Ons altın 2.350 dolar bandının üzerinde işlem görürken, dolar/TL 32,70 TL'yi gördü.

Altın fiyatları psikolojik eşiğe dayandı! Gram, çeyrek, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını 5 Temmuz’da ne kadar?

'ALTIN'IN GÖZÜ ABD'DE

Son günlerde altın fiyatları için yön arayan karışık bir görünüm izlenirken, ABD'de açıklanacak veriler öncesi yön yukarı döndü. Ons altın 2.350 dolar üzerinde fiyatlanırken, dolar/TL'de 32,70'yi test etti.

ONS ve dolar/TL tarafından bulduğu destekle altın gram fiyatı ise 2.500 TL psikolojik sınırına yakınsadı.

Bu iki veri Fed'in genişleme hamlesinin zamanlamasına ilişkin ipucunu verecek:

  • Fabrika siparişleri ve
  • Tarım dışı istihdam rakamları
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Altın fiyatları psikolojik eşiğe dayandı! Gram, çeyrek, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını 5 Temmuz’da ne kadar?

ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

CANLI GRAM ALTIN FİYATI

ALIŞ(TL) 2.484,62
SATIŞ(TL) 2.484,88

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Altın fiyatları psikolojik eşiğe dayandı! Gram, çeyrek, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını 5 Temmuz’da ne kadar?

ÇEYREK ALTIN FİYATI KAÇ TL?

ALIŞ(TL) 4.019,00
SATIŞ(TL) 4.087,00

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Altın fiyatları psikolojik eşiğe dayandı! Gram, çeyrek, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını 5 Temmuz’da ne kadar?

22 AYAR BİLEZİK FİYATI NE KADAR?

ALIŞ(TL) 2.251,57
SATIŞ(TL) 2.267,78

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