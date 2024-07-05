Altın fiyatları psikolojik eşiğe dayandı! Gram, çeyrek, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını 5 Temmuz’da ne kadar?

Giriş Tarihi: 05.07.2024 10:39
Güncelleme Tarihi: 05.07.2024
10:39
Altın fiyatları, haftanın son işlem gününde yükselişini güçlendirdi. Ons altın 2.350 dolar bandının üzerinde fiyatlanırken, gram altın da dolar/TL ve ONS tarafındaki hareketlerle 2.500 TL psikolojik direncine dayandı. Piyasalarda artan hareketlilik nedeniyle, Kapalıçarşı'da gram, çeyrek, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını fiyatı takip edilmeye başlandı. Yükseliş sürecek mi? İşte piyasalarda öne çıkan gelişmeler ve canlı altın fiyatları...