Dev projede sona gelindi... Hayran bırakan görüntüler!

İstanbul'un en büyük camiilerinden biri olarak inşa edilen Çamlıca Camii'de artık son aşamalara gelindi. Geçtiğimiz gün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ziyaret ederek son durumu hakkında bilgi aldığı caminin çevre ve peyzaj çalışmaları başladı.