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  • Dev projede sona gelindi... Hayran bırakan görüntüler!

Dev projede sona gelindi... Hayran bırakan görüntüler!

'ın hafta sonu incelemelerde bulunduğu 'nin çevre düzenlemesi yapılmaya başlandı. Camii'nin çevre düzenlemesi havadan görüntülendi.

Giriş Tarihi: 16.10.2018 11:40 Güncelleme Tarihi: 16.10.2018 12:26
Dev projede sona gelindi... Hayran bırakan görüntüler!

İstanbul'un en büyük camiilerinden biri olarak inşa edilen 'de artık son aşamalara gelindi. Geçtiğimiz gün 'ın ziyaret ederek son durumu hakkında bilgi aldığı caminin çevre ve peyzaj çalışmaları başladı.

Dev projede sona gelindi... Hayran bırakan görüntüler!

'nin içerisindeki çalışmalar hız kesmeden devam ederken dışında da çalışmalar sürüyor. İnşaatta gelinen son durum ve çalışmalar ise havadan görüntülendi.

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Dev projede sona gelindi... Hayran bırakan görüntüler!

Yapılan çalışmalarda caminin etrafında ve bahçesinde çiçeklendirme, ağaçlandırma yapıldığı görülüyor.

Dev projede sona gelindi... Hayran bırakan görüntüler!

Caminin etrafının yapılan çalışmayla yemyeşil bir görünüme sahip olacağı görülüyor.

Dev projede sona gelindi... Hayran bırakan görüntüler!
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Dev projede sona gelindi... Hayran bırakan görüntüler!
Dev projede sona gelindi... Hayran bırakan görüntüler!
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