Kan grubunuza dikkat! Bu kan grubundakilerin "demans riski %82 daha fazla"

Kan grubu aynı zamanda inme gibi diğer damar sağlığı durumlarıyla da ilişkili olarak değerlendiriliyor. Bu nedenle elde edilen veriler, damar sorunlarının ve beyin sağlığı arasındaki bağlantıların önemli bir tarafına ev sahipliği yapıyor. Bu sonuçları doğrulamak için ise daha fazla araştırmaya ihtiyaç duyuluyor.