Giriş Tarihi: 03.05.2024 14:56
Güncelleme Tarihi: 03.05.2024
15:08
Kan grubunuza dikkat! Bu kan grubundakilerin "demans riski %82 daha fazla"
Demans, tüm dünyada en çok korkulan ve ilerleyici bir beyin rahatsızlığı olması sebebiyle riskler barındıran hastalıklar arasında yer alıyor. Demansla ilgili birçok çalışma yapılıyor olmakla birlikte ardındaki mekanizma hala tam olarak keşfedilmiş değil. Fakat bazı veriler, bazı insanların demans riskinin daha fazla olduğunu gösteriyor. İşte o ilginç çalışma...