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Haberler Galeri Kan grubunuza dikkat! Bu kan grubundakilerin "demans riski %82 daha fazla"
Giriş Tarihi: 03.05.2024 14:56 Güncelleme Tarihi: 03.05.2024 15:08

Kan grubunuza dikkat! Bu kan grubundakilerin "demans riski %82 daha fazla"

Demans, tüm dünyada en çok korkulan ve ilerleyici bir beyin rahatsızlığı olması sebebiyle riskler barındıran hastalıklar arasında yer alıyor. Demansla ilgili birçok çalışma yapılıyor olmakla birlikte ardındaki mekanizma hala tam olarak keşfedilmiş değil. Fakat bazı veriler, bazı insanların demans riskinin daha fazla olduğunu gösteriyor. İşte o ilginç çalışma...

Kan grubunuza dikkat! Bu kan grubundakilerin demans riski %82 daha fazla

Yapılan birçok araştırma, demans ortaya çıkmadan önce bu riski taşıyan kişilerle ilgili yeni veriler elde ederek hastalıkla ilgili daha detaylı bilgi etmeyi amaçlıyor. Her geçen gün birbirinden ilginç sonuçlar ise kayıtlara geçiyor.

Kan grubunuza dikkat! Bu kan grubundakilerin demans riski %82 daha fazla

Artan bunama riskine dair yapılan araştırmalar, bazı kan verilerinin de önemli bir işaret olabileceğini gösterdi. Bu çalışmalardan biri, kan gruplarının bu hastalık üzerinde büyük bir etkiye sahip olabileceğine dair veriler buldu.

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Kan grubunuza dikkat! Bu kan grubundakilerin demans riski %82 daha fazla

EN YÜKSEK RİSKE SAHİP O KAN GRUBU!

Neurology dergisinde yayınlanan bir araştırmaya göre, AB kan grubuna sahip kişiler, diğer kan gruplarına sahip kişilere göre daha fazla bunama riskiyle karşı karşıya. Bu kişilerin düşünme ve hafıza sorunları geliştirme olasılığı %82 daha fazla olduğu tespit edildi.

Kan grubunuza dikkat! Bu kan grubundakilerin demans riski %82 daha fazla

Vermont Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden araştırmanın yazarı Mary Cushman, çalışmalarının kan grubuna ve bilişsel bozulma riskine dair veriler elde ettiğini gösterdiğini söyledi. Cushman'a göre; birkaç çalışma, yüksek tansiyon, yüksek kolesterol ve diyatbet gibi faktörlerin de bilişsel bozulma ve bunama riskinde önemli bir artış oranının da sebebi olduğunu gösterdi.

Kan grubunuza dikkat! Bu kan grubundakilerin demans riski %82 daha fazla

Kan grubu aynı zamanda inme gibi diğer damar sağlığı durumlarıyla da ilişkili olarak değerlendiriliyor. Bu nedenle elde edilen veriler, damar sorunlarının ve beyin sağlığı arasındaki bağlantıların önemli bir tarafına ev sahipliği yapıyor. Bu sonuçları doğrulamak için ise daha fazla araştırmaya ihtiyaç duyuluyor.

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