Elon Musk tanıttı! İşte Tesla’nın ilk elektrikli pick-up aracı ‘Cybertruck’

Elektrikli otomobil şirketi Tesla, ilk elektrikli pick-up aracı 'Cybertruck'ı tanıttı. Elon Musk'ın bizzat tanıttığı ve zırhlı bir yapıya sahip olan Cybertruck'ın başlangıç fiyatının 39 bin dolara olarak belirlendiği belirtildi.