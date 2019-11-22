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  • Elon Musk tanıttı! İşte Tesla’nın ilk elektrikli pick-up aracı ‘Cybertruck’

tanıttı! İşte ’nın ilk elektrikli aracı ‘

Elektrikli otomobil şirketi , ilk elektrikli aracı ''ı tanıttı. 'ın bizzat tanıttığı ve zırhlı bir yapıya sahip olan Cybertruck'ın başlangıç fiyatının 39 bin dolara olarak belirlendiği belirtildi.

DHA Ekonomide Bugün
Giriş Tarihi: 22.11.2019 16:08 Güncelleme Tarihi: 22.11.2019 16:30
Elon Musk tanıttı! İşte Tesla’nın ilk elektrikli pick-up aracı ‘Cybertruck’

Elektrikli otomobil şirketi , ilk elektrikli aracı ''ı tanıttı. Zırhlı bir yapıya sahip olan Cybertruck'ın başlangıç fiyatının 39 bin dolara olarak belirlendiği belirtildi.

Elon Musk tanıttı! İşte Tesla’nın ilk elektrikli pick-up aracı ‘Cybertruck’

'ın tanıtımı ABD'nin Kaliforniya eyaletinin Hawthorne şehrinde bulunan Design Studio'da, şirketin CEO'su tarafından yapıldı.

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Elon Musk tanıttı! İşte Tesla’nın ilk elektrikli pick-up aracı ‘Cybertruck’

Şirketin ilk elektrikli aracı olan metal renge ve zırhlı bir yapıya sahip.

Elon Musk tanıttı! İşte Tesla’nın ilk elektrikli pick-up aracı ‘Cybertruck’

2021 sonunda piyasaya sürülmesi beklenen 'ın başlangıç fiyatının 39 bin dolar olarak belirlendiği belirtilirken, Musk, sürdürülebilir enerjiye olan ihtiyacı vurguladı.

Elon Musk tanıttı! İşte Tesla’nın ilk elektrikli pick-up aracı ‘Cybertruck’

Öte yandan zırhlı yapıya sahip 'a tanıtım sırasında metal bilye ile yapılan testte aracın camının zarar görmesi Musk'ta şaşkınlığa neden oldu.

Elon Musk tanıttı! İşte Tesla’nın ilk elektrikli pick-up aracı ‘Cybertruck’
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Elon Musk tanıttı! İşte Tesla’nın ilk elektrikli pick-up aracı ‘Cybertruck’
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