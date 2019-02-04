Fiyatları dudak uçuklatıyor! İşte İstanbul'un satılık köşkleri

LOKASYON, YAŞ VE METREKARE FİYATLARI BELİRLİYOR



Yılmaz, "Fiyatlar her gayrimenkulde olduğu gibi ilk lokasyona göre belirleniyor. Nerede olduğu çok önemli. Etrafındaki yapılaşma çok çok önemli. Gecekondu ve kötü yapılaşma var mı yok mu? Bitişik nizam ve müstakillik önemli. Tarihi eser bir bina alırken öncelikle yapmamız gereken Tabiat ve Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu'na gidip alacağımız eserin tescili olup olmadığı, kaçıncı grup eski eser olduğuna dair incelememiz gerekiyor. Eğer restorasyon yapılması gereken bir yer ise rölöve restitüsyon restorasyon projelerinin yapılıp onaylatılıp, daha sonra bu konuda uzman bir mimar eşliğinde çalışmaların yapılması gerekiyor. Tarihi eser olduğu için Anıtlar Kurulu'na bağlı ama eğer boğazın ön görünümüneyse Boğaziçi İmar Müdürlüğü de işin içine giriyor. Buradan da takip edilmesi gerekiyor. Bunların dışında arsa metrekaresi ve toplam metrekaresi çok önemli. Ancak tarihi eser deyince insanların aklına işlemeleri olan, içerisinde süslemeleri olan, yüksek tavanlı, daha geniş oturumlu, klasik Osmanlı mimarisi, ortada bir sofa ve etrafında dağılan köşkler hayal ediliyor. Bu tarz mülklerin fiyatları diğerlerine göre çok daha yüksek oluyor" diye konuştu.