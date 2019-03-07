Hem annelik yapıyorlar hem de yangına koşuyorlar

KADINLARA KARŞI ÖNYARGI OLUYOR
İtfaiye erlerinden 2 çocuk annesi Hayriye Kılıç (38), insanlara yardım etmek için bu mesleği yaptığını vurgulayarak, "Kadınlara karşı ön yargı oluyor, güvenilmez gibi mi bakılıyor bilmiyorum ama işimi severek yapıyorum. Gittiğimiz yerlerde nelerle karşılaşıyoruz bilemiyoruz. Binanın çökme riski olabiliyor, patlama riski olabiliyor, her şey çıkabiliyor karşımıza. Bu işin zorlukları var tabii ki ama insanlara yardım etmek, hayat kurtarmak hoşuma gidiyor, mutlu oluyorsunuz" diye konuştu.