Hem annelik yapıyorlar hem de yangına koşuyorlar

"Göreve giderken hiçbir şey düşünmüyorsunuz, çoluk-çocuk, dünya her şeyi bir kenara atıyorsunuz sadece o insanı ya da canlıyı kurtarma derdinde oluyorsunuz. Biri 5.5, diğeri 3.5 yaşında 2 oğlum var. Şimdilik yaptığım işin 'tehlike' boyutunun farkında değiller ama mesleğimi onlar da seviyor. Kadın olarak çalışmak erkeğe göre zor çünkü hem evin sorumlulukları hem annelik sorumlulukları hem de iş sorumlulukları var ama mesleğimizi de severek yapıyoruz."