İstanbul Yeni Havalimanı'na ulaşım ücreti ne kadar olacak? İşte ilçe ilçe fiyatlar...

İstanbul Yeni Havalimanı Toplu Ulaşım İhalesi'ni 755 milyon 823 bin lira teklifle kazanan İstanbul Otobüs AŞ, hizmet vermeye havalimanının ilk etabının açılacağı 29 Ekim'de başlayacak. İETT İşletmeleri Genel Müdürlüğü, kent genelinde İstanbul Yeni Havalimanı toplu ulaşım entegrasyonu kapsamında, bagajlı lüks taşımacılık (BLT) hatlarının oluşturulması ve taşımacılığın uygun araçlarla karşılanması amacıyla toplu taşıma yapmak üzere 18 hat üzerinde 150 otobüsle 10 yıl süreyle hat kiralama işini, teklif artırma usulü ile gerçekleştirdi.