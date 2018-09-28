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'na ulaşım ücreti ne kadar olacak? İşte ilçe ilçe fiyatlar...

İhalesi'ni 755 milyon 823 bin lira teklifle kazanan Otobüs AŞ, hizmet vermeye havalimanının ilk etabının açılacağı 29 Ekim'de başlayacak. İşletmeleri Genel Müdürlüğü, kent genelinde İstanbul Yeni Havalimanı toplu ulaşım entegrasyonu kapsamında, bagajlı lüks taşımacılık (BLT) hatlarının oluşturulması ve taşımacılığın uygun araçlarla karşılanması amacıyla toplu taşıma yapmak üzere 18 hat üzerinde 150 otobüsle 10 yıl süreyle hat kiralama işini, teklif artırma usulü ile gerçekleştirdi.

Giriş Tarihi: 28.09.2018 09:49 Güncelleme Tarihi: 28.09.2018 09:57
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'na ulaşım ücreti ne kadar olacak? İşte ilçe ilçe fiyatlar...
İstanbul Yeni Havalimanı'na ulaşım ücreti ne kadar olacak? İşte ilçe ilçe fiyatlar...

İşte ilçe ilçe Yeni Havalimanı'na ulaşım ücretleri...

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'na ulaşım ücreti ne kadar olacak? İşte ilçe ilçe fiyatlar...
İstanbul Yeni Havalimanı'na ulaşım ücreti ne kadar olacak? İşte ilçe ilçe fiyatlar...

BEYLİKDÜZÜ TÜYAP

Mesafe (tek yön km) 52
Sefer sıklığı (dakika) 15
Yolculuk ücreti (TL) 21
Araç sayısı 15

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'na ulaşım ücreti ne kadar olacak? İşte ilçe ilçe fiyatlar...
İstanbul Yeni Havalimanı'na ulaşım ücreti ne kadar olacak? İşte ilçe ilçe fiyatlar...

ESENLER OTOGAR

Mesafe (tek yön km) 38
Sefer sıklığı (dakika) 15
Yolculuk ücreti (TL) 16
Araç sayısı 12

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'na ulaşım ücreti ne kadar olacak? İşte ilçe ilçe fiyatlar...
İstanbul Yeni Havalimanı'na ulaşım ücreti ne kadar olacak? İşte ilçe ilçe fiyatlar...

BAKIRKÖY

Mesafe (tek yön km) 44
Sefer sıklığı (dakika) 10
Yolculuk ücreti (TL) 18
Araç sayısı 19

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'na ulaşım ücreti ne kadar olacak? İşte ilçe ilçe fiyatlar...
İstanbul Yeni Havalimanı'na ulaşım ücreti ne kadar olacak? İşte ilçe ilçe fiyatlar...

YENİKAPI - SİRKECİ

Mesafe (tek yön km) 50
Sefer sıklığı (dakika) 11
Yolculuk ücreti (TL) 18
Araç sayısı 23

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'na ulaşım ücreti ne kadar olacak? İşte ilçe ilçe fiyatlar...
İstanbul Yeni Havalimanı'na ulaşım ücreti ne kadar olacak? İşte ilçe ilçe fiyatlar...

BEŞİKTAŞ

Mesafe (tek yön km) 43
Sefer sıklığı (dakika) 20
Yolculuk ücreti (TL) 18
Araç sayısı 13

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'na ulaşım ücreti ne kadar olacak? İşte ilçe ilçe fiyatlar...
İstanbul Yeni Havalimanı'na ulaşım ücreti ne kadar olacak? İşte ilçe ilçe fiyatlar...

ALİBEYKÖY CEP OTOGARI

Mesafe (tek yön km) 31
Sefer sıklığı (dakika) 30
Yolculuk ücreti (TL) 16
Araç sayısı 5

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