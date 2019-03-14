İstanbul’un en büyüğü olan Başakşehir Millet Kıraathanesi açıldı!

"ÖRNEK BİR PROJE OLMUŞ OLDU"



Öğrencilere tavsiyelerde bulunan Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, "Yaşam alanlarımız genişleyip şekilleniyor. Bu şehir mantığında işin içerisine ruh katılması da Cumhurbaşkanımızın da özellikle vurgu yaptığı şeydir. Örnek bir proje olmuş oldu. Her hafta Liselilerle soru cevap yapıyoruz. Özellikle bu yaşlardayken biraz emek saf edip kendinizi geliştirin yoksa insanlar sizi keşfetmez. O emeği sarf ederek özellikle tercih edilen insanlar olun ki o gururu hep beraber yaşayın. Biz mekanlar sunalım. Çocuklarımız bu mekanlarda kendilerini geliştirsinler. Tercih edilen insanlar olsun" dedi.