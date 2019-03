İstanbul’un en büyüğü olan Başakşehir Millet Kıraathanesi açıldı!

"ÜLKEMİZİN HER TARAFINDA BİLİM MERKEZLERİ AÇIYORUZ"



Her tarafta bilim merkezleri açtıklarını ifade eden Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Ülkemizin her tarafında bilim merkezleri açıyoruz. Liseler arası yarışmalar yapıyoruz. Objektif değerlendirmeler kriterleri oluşsun diye uğraşıyoruz. Genelde jüri üyeleri o ildeki öğrenci bilim insanlarından oluşuyor. Bizim bütün derdimiz gençlerimizi o potansiyeli görüp ona göre hareket etmeleridir" ifadelerini kullandı.