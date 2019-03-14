İstanbul’un en büyüğü olan Başakşehir Millet Kıraathanesi açıldı!

Başakşehir Millet Bahçesi içerisinde bulunan Başakşehir Millet Kıraathanesi'nin açılışı Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ve Çevre Şehircilik Bakanı Murat Kurum tarafından yapıldı. Emlak Konut (GYO) tarafından yaklaşık bir yıldır çalışmaları süren ve Başakşehir Millet Bahçesi içerisinde açılan Başakşehir Millet Kıraathanesi İstanbul'un en büyük millet kıraathanesinin açılışı düzenlenen törenle yapıldı. Programa; Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Yüksek İstişare Kurulu üyesi Bilal Erdoğan, Başakşehir Belediye Başkanı ve AK Parti Başakşehir Belediye Başkan Adayı Yasin Kartoğlu ve çok sayıda öğrenci katıldı. Üç bin metrekarelik alana kurulan kıraathane içerisinde 75 bin kitabın yer aldığı okuma salonunun yanı sıra kafe, restoran, dijital kütüphane, mescit, 50 kişilik seminer salonu ve sergi salonu bulunuyor. 'BURASI GÜVENLİ BİR ADRES OLACAK' 'ÖRNEK BİR PROJE OLMUŞ OLDU' 'ÜLKEMİZİN HER TARAFINDA BİLİM MERKEZLERİ AÇIYORUZ' 'BÜTÜN ÖĞRENCİLER BURAYI TERCİH EDECEK'