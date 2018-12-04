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Giriş Tarihi: 04.12.2018 16:06 Güncelleme Tarihi: 04.12.2018 16:30
İşte Türkiye'de bulunan konut sayısı!
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İşte Türkiye'de bulunan konut sayısı!

Danışmanlık şirketi Alkaş'tan yapılan açıklamaya göre, gayrimenkul sektöründe tüm bileşenler farklılık, yenilik, sürdürülebilir bir gelecek ve ortak yarar adına Gayrimenkulün Büyük Buluşması-RE360 (Real Estate 360) etkinliğinde bir araya geldi.

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İşte Türkiye'de bulunan konut sayısı!

"Geleceği yeniden inşa etme ve sektöre yeni bir bakış açısı kazandırma" kararlılığı ile yola çıkan RE360, geçen yıl gördüğü büyük ilgi üzerine bu yıl da iki gün olarak organize edildi.

İşte Türkiye'de bulunan konut sayısı!

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın yanı sıra mesleki toplum örgütlerinin, gayrimenkul sektörü kadar ekonomiye yön veren ulusal ve uluslararası liderlerin hazır bulunduğu etkinliğe, 700'ü aşkın üst düzey yönetici katıldı.

İşte Türkiye'de bulunan konut sayısı!

Katılımcı profilini yatırımcı, geliştirici, mimar, sektör tedarikçisi, finansçı, danışman, bilişim teknolojicisi, akademisyen, şehir plancısı ve turizmciler oluşturdu.

İşte Türkiye'de bulunan konut sayısı!

Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Fatma Varank, etkinliğin açılışında yaptığı konuşmada, dünya nüfusunun 2030'da 8,6 milyara, 2050'de 9,8 milyara ulaşacağının öngörüldüğünü belirterek, nüfustaki bu artışın inşaat ve gayrimenkul sektörüne olan ilgiyi her geçen gün artırdığını bildirdi.

İşte Türkiye'de bulunan konut sayısı!

'de halihazırda nüfusun yüzde 88'inin şehirlerde yaşadığını aktaran Varank, yaklaşık 19,5 milyon konut bulunduğunu, nüfus artışına oranla her geçen gün Türkiye'de konut ihtiyacının artarak devam ettiğini vurguladı.

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