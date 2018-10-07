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Milyonlarca emekiye ocak müjdesi! Çifte geliyor...

Ocak'ta yüzde 4 alacak memur emeklilerine 3 aylık a göre de yüzde 5.84'lük fark çıktı. En düşük maaşta şimdiden 211 liralık artış oluştu.

Giriş Tarihi: 07.10.2018 09:56 Güncelleme Tarihi: 07.10.2018 10:06
Milyonlarca emekiye ocak müjdesi! Çifte zam geliyor...

Milyonlarca memur emeklisine Ocak'ta çifte göründü. Toplu sözleşme kapsamında yüzde 4 olarak belirlenen memur emeklilerine, ayrıca farkı da verilecek.

Milyonlarca emekiye ocak müjdesi! Çifte zam geliyor...

Memur emeklilerinin farkı alması için 2018'in ikinci 6 aylık döneminde enflasyonun yüzde 3.5'i aşması gerekiyordu. Temmuz-Eylül enflasyonu yüzde 9.34 çıktı.

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Milyonlarca emekiye ocak müjdesi! Çifte zam geliyor...

Memur emeklilerine şimdiden yüzde 5.84 farkı oluştu. Ocak mı yüzde 9.84'e ulaştı. Halen en düşük memur emeklisi aylığı 2 bin 149 lira 87 kuruş seviyesinde bulunuyor.

Milyonlarca emekiye ocak müjdesi! Çifte zam geliyor...

Şu ana kadar oluşan yüzde 9.84'lük Ocak artışına göre bu maaş 211 lira 55 kuruş artışla 2 bin 361 lira 42 kuruşa yükselecek.

Milyonlarca emekiye ocak müjdesi! Çifte zam geliyor...

2018 tahminine göre ise bu yılın ikinci yarısında enflasyon yüzde 10.65 olarak gerçekleşecek.

Milyonlarca emekiye ocak müjdesi! Çifte zam geliyor...

Bu durumda memur emeklisinin Ocak mı yüzde 4 zam ve yüzde 7.15 farkıyla yüzde 11.15'i bulacak.

Milyonlarca emekiye ocak müjdesi! Çifte zam geliyor...

En düşük aylık da bu tahmin gerçekleşirse 2 bin 389 lira 58 kuruşa çıkacak.

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