Milyonlarca emekiye ocak müjdesi! Çifte zam geliyor...

Ocak'ta yüzde 4 zam alacak memur emeklilerine 3 aylık enflasyona göre de yüzde 5.84'lük fark çıktı. En düşük maaşta şimdiden 211 liralık artış oluştu. Milyonlarca memur emeklisine Ocak'ta çifte zam göründü. Toplu sözleşme kapsamında Ocak zammı yüzde 4 olarak belirlenen memur emeklilerine, ayrıca enflasyon farkı da verilecek. Memur emeklilerinin enflasyon farkı alması için 2018'in ikinci 6 aylık döneminde enflasyonun yüzde 3.5'i aşması gerekiyordu. Temmuz-Eylül enflasyonu yüzde 9.34 çıktı. Memur emeklilerine şimdiden yüzde 5.84 enflasyon farkı oluştu. Ocak zammı yüzde 9.84'e ulaştı. Halen en düşük memur emeklisi aylığı 2 bin 149 lira 87 kuruş seviyesinde bulunuyor. Şu ana kadar oluşan yüzde 9.84'lük Ocak artışına göre bu maaş 211 lira 55 kuruş artışla 2 bin 361 lira 42 kuruşa yükselecek. 2018 enflasyon tahminine göre ise bu yılın ikinci yarısında enflasyon yüzde 10.65 olarak gerçekleşecek. Bu durumda memur emeklisinin Ocak zammı yüzde 4 zam ve yüzde 7.15 enflasyon farkıyla yüzde 11.15'i bulacak. En düşük aylık da bu tahmin gerçekleşirse 2 bin 389 lira 58 kuruşa çıkacak.