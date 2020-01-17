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Tatile çıkacaklar dikkat! 'da yoğunluğu başladı

Kış turizminin önemli merkezlerinden , tatilinin başlamasıyla birlikte dolmaya başladı. Karnelerin alınmasının ardından aileler, çocuklarıyla birlikte Uludağ'a akın etti.

DHA Ekonomide Bugün
Giriş Tarihi: 17.01.2020 16:14 Güncelleme Tarihi: 17.01.2020 17:28
Tatile çıkacaklar dikkat! Uludağ'da sömestr yoğunluğu başladı

2019- 2020 Eğitim ve Öğretim yılında öğrenciler bugün karne heyecanı yaşıyor. Sömestir tatili nedeniyle yurt genelinde özellikle kayak merkezleri yapılan rezervasyonlarla yüzde 100'e yakın doluluk oranına ulaştı.

Tatile çıkacaklar dikkat! Uludağ'da sömestr yoğunluğu başladı

Kış turizminin önemli merkezlerinden 'da da yapılan rezervasyonlar işletmecileri yüzünü güldürdü.

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Tatile çıkacaklar dikkat! Uludağ'da sömestr yoğunluğu başladı

Aileler, çocuklarının karnelerini almasıyla birlikte 'a akın etmeye başladı.

Tatile çıkacaklar dikkat! Uludağ'da sömestr yoğunluğu başladı

KAR KALINLIĞI 120 SANTİMETREYE ULAŞTI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, dağda en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında 13, en yüksek hava sıcaklığı ise sıfırın altında 7 derece olarak ölçüldü.

Tatile çıkacaklar dikkat! Uludağ'da sömestr yoğunluğu başladı

Oteller Bölgesi'ndeki kar kalınlığı ise 120 santimetreye ulaştı. 'da güneşli havanın da etkisiyle pisti dolduranlar, doyasıya eğlendi.

Tatile çıkacaklar dikkat! Uludağ'da sömestr yoğunluğu başladı

'HEM DÜŞÜYORUZ HEM KAYIYORUZ'

'a 'dan geldiklerini belirten öğrenci Aslı Zorlu, "Hem düşüyoruz hem kayıyoruz hem eğleniyoruz. Çok güzel bir oluyor. Uludağ'ın zaten bu mevsimi çok güzel" diye konuştu.

Tatile çıkacaklar dikkat! Uludağ'da sömestr yoğunluğu başladı

Sömestir tatilini arkadaşlarıyla birlikte 'da değerlendirdiklerini belirten üniversite öğrencisi Yağmur Akkaya ise "Finallerimizi bitirdik, tatilimizi değerlendirelim dedik. Arkadaşlarımızla geldik. Çok kayamıyoruz düşe kalka ama keyifli çok güzel vakit geçiriyoruz. Çok kalabalık ama güzel bir enerjisi var. Hava da soğuk fazlasıyla sıkı giyinmeye çalıştık ama bu şekilde" dedi.

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