Tatile çıkacaklar dikkat! Uludağ'da sömestr yoğunluğu başladı

'HEM DÜŞÜYORUZ HEM KAYIYORUZ'



Uludağ'a İstanbul'dan geldiklerini belirten öğrenci Aslı Zorlu, "Hem düşüyoruz hem kayıyoruz hem eğleniyoruz. Çok güzel bir tatil oluyor. Uludağ'ın zaten bu mevsimi çok güzel" diye konuştu.