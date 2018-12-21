Türkiye'de bir ilk! Adana'da Murt'un dondurması üretildi...

Çilekli, böğürtlenli, vişneli, karadutlu, portakallı, limonlu ve fıstıklı gibi onlarca çeşit meyveli dondurma ürettiklerinin altını çizen Karahan, "Şehrimizin kurtarılmasında böyle önemli bir yeri bulunan bu meyveye kayıtsız kalamazdık. Bunun için de murtlu dondurma üreterek hem farklı aromasıyla halkımızın damak tadına sunduk hem de meyvemizin başkaları tarafından tanınmasına imkan tanıdık. Bu dondurmayı üretmeden önce onlarca Ar-Ge ve deneme yaptık. Vatandaşlarımızın tavsiyelerini de dikkate aldıktan sonra murtlu dondurmamızı müşterilerimizin damak tadına sunduk" ifadelerini kullandı.