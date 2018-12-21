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'de bir ilk! 'da 'un dondurması üretildi...

İHA Ekonomide Bugün galerileri
Giriş Tarihi: 21.12.2018 16:36 Güncelleme Tarihi: 21.12.2018 16:40
Türkiye'de bir ilk! Adana'da Murt'un dondurması üretildi...

Tarihi çok eskilere dayanan özellikle Toroslarda ve yöresinde yetişen hambeles () meyvesinden dondurma üretildi.

Türkiye'de bir ilk! Adana'da Murt'un dondurması üretildi...

'nın Karaisalı ilçesinden hasat edilen meyveleri, Köse Tatlıcılık imalat tesislerinde keçi sütü ile birleştirilerek yeni bir aroma ile tezgahlardaki yerini aldı.

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Türkiye'de bir ilk! Adana'da Murt'un dondurması üretildi...

Köse Tatlıcılık Yönetim Kurulu Üyesi Mahmut Karahan, murtun, sağlık açısından birçok faydası olduğunu ifade ederek, "İçeriğinde bulunan uçucu yağ asitleri, sitrik asit ve doğal şekerden ötürü şeker hastalarının rahatlıkla tüketebileceği bir meyve olan , bağırsak ve kalp damar hastalıklarını iyileştirmede de etkili. Antiseptik özelliği sayesinde cilt hastalıklarına da iyi geldiği belirtilen murt meyvesinin A vitamini bakımından zengin olmasından dolayı da göz sağlığını koruyucu etkileri de mevcut" dedi.

Türkiye'de bir ilk! Adana'da Murt'un dondurması üretildi...

meyvesinin için çok önemli olduğunu ve Karaisalı ilçesinin diğer adının da "Murtçu" olduğunu, bunun sebebinin kentin kurtuluşunda işgalci Fransızlara karşı yerel halkın haber alma ve örgütlenmesinde murt meyvesini kullanmalarından kaynaklandığını dile getirdi.

Türkiye'de bir ilk! Adana'da Murt'un dondurması üretildi...

O dönem şehirdeki Fransız askerlerinin konakladıkları yerleri, askeri güçlerini öğrenmek isteyen yerel örgütlenmelerin meyvesi satmak bahanesiyle 'ya gelip bilgi topladıklarını belirten Karahan, ilerleyen zamanlarda murt getirdikleri eşyaların altına silahlarla kente gelerek şehrin kurtarılmasında önemli fayda sağladıklarını hatırlattı.

Türkiye'de bir ilk! Adana'da Murt'un dondurması üretildi...

Köse Tatlıcılık olarak kendilerinin de bu önemli meyveyi dondurma ile buluşturmak istediklerini vurgulayan Karahan, meyvesinin hafif buruk ve tatlı bir lezzeti bulunduğunu ve aromasıyla egzotik olduğunu, sağlık açısından da faydalarının saymakla bitmeyeceğini ifade etti.

Türkiye'de bir ilk! Adana'da Murt'un dondurması üretildi...

Çilekli, böğürtlenli, vişneli, karadutlu, portakallı, limonlu ve fıstıklı gibi onlarca çeşit meyveli dondurma ürettiklerinin altını çizen Karahan, "Şehrimizin kurtarılmasında böyle önemli bir yeri bulunan bu meyveye kayıtsız kalamazdık. Bunun için de murtlu dondurma üreterek hem farklı aromasıyla halkımızın damak tadına sunduk hem de meyvemizin başkaları tarafından tanınmasına imkan tanıdık. Bu dondurmayı üretmeden önce onlarca Ar-Ge ve deneme yaptık. Vatandaşlarımızın tavsiyelerini de dikkate aldıktan sonra murtlu dondurmamızı müşterilerimizin damak tadına sunduk" ifadelerini kullandı.

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