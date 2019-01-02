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'da yoğun sis tatilcilere engel olmadı! Akın ettiler...

AA Ekonomide Bugün galerileri
Giriş Tarihi: 02.01.2019 15:53 Güncelleme Tarihi: 02.01.2019 16:07
Uludağ'da yoğun sis tatilcilere engel olmadı! Akın ettiler...

Yoğun sis bile Uladağ'daki tatilcileri durduramadı. Soğuk hava ve 30 metreye kadar düşen görüş mesafesine rağmen oteller doldu taştı

Uludağ'da yoğun sis tatilcilere engel olmadı! Akın ettiler...

'nin kış turizm merkezlerinden 'da yoğun sise rağmen pistler doldu.

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Uludağ'da yoğun sis tatilcilere engel olmadı! Akın ettiler...

Meteoroloji Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, "Oteller Bölgesi"ndeki kar kalınlığı, son yağışların ardından 81 santimetreye yükseldi.

Uludağ'da yoğun sis tatilcilere engel olmadı! Akın ettiler...

Hava sıcaklığının en yüksek sıfırın altında 2 derece olarak ölçüldüğü 'da, kar yağışın pazar gününe kadar aralıklarla devam etmesi bekleniyor.

Uludağ'da yoğun sis tatilcilere engel olmadı! Akın ettiler...

Bu arada, yoğun sis nedeniyle bölgede görüş mesafesi zaman zaman 30 metrenin altına düştü.

Uludağ'da yoğun sis tatilcilere engel olmadı! Akın ettiler...

Yoğun sise rağmen yerli ve yabancı turistler, pistleri doldurarak kayak keyfi yaşadı.

Uludağ'da yoğun sis tatilcilere engel olmadı! Akın ettiler...
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