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Yüksek faizli krediyi yapılandırırken dikkat!

Ziraat, Halkbank ve Vakıfbank'ın mevcut konut kredilerinde faizi yüzde 0.99'la yeniden yapılandıracağını açıklamasının ardından vatandaşlar harekete geçti. Ağustosta kamu bankalarının başlattığı düşüşünden önce 500 bin TL kullanan bir kişi, 1.55 faizle aylık 9.203 TL öderken, 0.99 faizle taksiti 7.138 TL'ye iniyor. Vatandaş, yüksek faizli konut kredisini yapılandırmak için kamu bankalarına akın ediyor. Ancak uzmanlar tüketicileri "Her yapılandırma avantajlı olmayabilir" diye uyarıyor

SEDA TABAK
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Giriş Tarihi: 05.10.2019 12:33 Güncelleme Tarihi: 05.10.2019 12:36
Yüksek faizli krediyi yapılandırırken dikkat!

Ziraat, Halkbank ve Vakıfbank'ın mevcut konut kredilerinde faizi yüzde 0.99'la yeniden yapılandıracağını açıklamasının ardından vatandaşlar harekete geçti.

Yüksek faizli krediyi yapılandırırken dikkat!

Ağustosta kamu bankalarının başlattığı düşüşünden önce 500 bin TL kullanan bir kişi, 1.55 faizle aylık 9.203 TL öderken, 0.99 faizle taksiti 7.138 TL'ye iniyor.

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Yüksek faizli krediyi yapılandırırken dikkat!

Yüksek faizden kurtulmak isteyen vatandaşlar bankaya koşarken, uzmanlar da yapılandırmada nelere dikkat edilmesi gerektiği konusunda uyarılarda bulunuyor.

Yüksek faizli krediyi yapılandırırken dikkat!

yapılandırmasında her durumda kârlı olunmayabileceğini anlatan uzmanlar, vatandaşların yapılandırma yapmadan önce erken ödeme cezası ve dosya masraflarını hesaplaması gerektiğini belirtiyor.

Yüksek faizli krediyi yapılandırırken dikkat!

Tüketicinin Korunması Kanunu'na göre, erken ödemelerde kalan vadesi 36 aydan az olanlara yüzde 1, 36 aydan fazla olanlara yüzde 2 üzerinden ceza hesaplanıyor.

Yüksek faizli krediyi yapılandırırken dikkat!

Uzmanlara göre, yapılandırma yapılırken, şimdiye kadar ödenen toplam faize, kalan vadeye, masraflara da dikkat etmek gerekiyor.

Yüksek faizli krediyi yapılandırırken dikkat!

Yeniden yapılandırma esnasında 36 ay vadeli ve üzeri konut kredileri için yüzde 2, 36 ay vade altındaki konut kredileri için ise yüzde 1 erken ödeme cezası ve dosya masrafları istenebiliyor.

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