Yüksek faizli krediyi yapılandırırken dikkat!

Ziraat, Halkbank ve Vakıfbank'ın mevcut konut kredilerinde faizi yüzde 0.99'la yeniden yapılandıracağını açıklamasının ardından vatandaşlar harekete geçti. Ağustosta kamu bankalarının başlattığı faiz düşüşünden önce 500 bin TL konut kredisi kullanan bir kişi, 1.55 faizle aylık 9.203 TL öderken, 0.99 faizle kredi taksiti 7.138 TL'ye iniyor. Vatandaş, yüksek faizli konut kredisini yapılandırmak için kamu bankalarına akın ediyor. Ancak uzmanlar tüketicileri "Her yapılandırma avantajlı olmayabilir" diye uyarıyor